Addio allo storico fotografo 

Per più di 60 anni ha immortalato intere generazioni di sangavinesi. All’età di 86 anni si è spento Vittorio Altea, lo storico fotografo del paese, che ha raccontato con i suoi scatti la vita di un’intera comunità.

Altea apre il suo studio fotografico nel 1956 quando ancora non esisteva il rullino fotografico ma la lastra di grande formato che lui ritoccava a mano per eseguire elaborazioni sulle foto che oggi si eseguono con programmi come Photoshop.

Ha fotografato generazioni di sangavinesi in tutte le cerimonie: dal battesimo al matrimonio o nei vari eventi sportivi e musicali. Non tutte le famiglie potevano permettersi un apparecchio fotografico e lui li noleggiava gratuitamente in cambio dello sviluppo e stampa della pellicola.

Nel 1985 fonda la televisione locale "Jolly Tv”. Con la sua passione riesce a coinvolgere la famiglia e negli anni ‘90 entrano i tre figli Andrea, Silvia e Stefano nell’attività e lo studio investe per allestire un grande laboratorio di sviluppo e stampa unico nel Medio Campidano per la tipologia dei servizi offerti, il primo ad offrire la stampa in un’ora. (g. pit.)

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