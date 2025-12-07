Addio allo sguardo caustico di Martin Parr  

I vacanzieri della classe operaia in spiaggia tra involucri di fish and chips, bambini in lacrime e giostre da luna park; la realtà pacchiana del consumismo; il turismo di massa, chiassoso, improbabile, eccessivo e le giornate di shopping selvaggio. Ma anche i tornei di tennis, con lo sguardo puntato sugli spalti, tra gadget vistosi e travestimenti grotteschi. E poi le immagini di moda, realizzate per riviste come Amica o Vogue. E la musica, con la regia del videoclip musicale London dei Pet Shop Boys nel 2003. È morto Martin Parr, il più celebre fotografo documentarista britannico, capace di rivitalizzare con la sua impronta pop, caustica e colorata, la fotografia di documentazione sociale: si è spento a 73 anni, nella sua casa di Bristol.

Lo stile

Nel maggio 2021 gli era stato diagnosticato un cancro. Nato a Epsom, nel Surrey, nel 1952, ispirato dal nonno, appassionato fotografo amatoriale, dopo aver studiato fotografia al Manchester Polytechnic, Parr ha iniziato a fotografare da Butlin's prima di incontrare la moglie Susan Mitchell e trasferirsi sulla costa occidentale dell'Irlanda, dove ha pubblicato diverse opere, tra cui la serie Bad Weather del 1982, realizzata utilizzando una macchina fotografica subacquea. La coppia si è poi apostata a Wallasey dove Parr ha realizzato quella che in seguito avrebbe definito la sua opera migliore, The Last Resort, reportage ironico e provocatorio frutto di tre estati trascorse sulle spiagge di New Brighton. Trasferitosi poi a Bristol con la famiglia, ha rivolto la sua attenzione all'altro estremo della società, un mondo di feste in giardino, gite per lo shopping e giornate a porte aperte nelle scuole pubbliche, al centro del suo libro fotografico del 1989 The Cost of Living. La costante del suo percorso è l'attenzione per la vita sociale e domestica, con serie di foto come Home Sweet Home, Love Cubes, June Street, frutto di una ricognizione sulle case del ceto medio lavoratore di Manchester, alla ricerca di quello che ha definito «il sublime ordinario». Nel suo obiettivo anche il cattivo gusto, alla ricerca di quel senso comune basato sul paradosso di una orribile ma rassicurante familiarità.

