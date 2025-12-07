VaiOnline
1952-2025.
08 dicembre 2025 alle 00:47

Addio allo sguardo caustico di Martin Parr  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

I vacanzieri della classe operaia in spiaggia tra involucri di fish and chips, bambini in lacrime e giostre da luna park; la realtà pacchiana del consumismo; il turismo di massa, chiassoso, improbabile, eccessivo e le giornate di shopping selvaggio. Ma anche i tornei di tennis, con lo sguardo puntato sugli spalti, tra gadget vistosi e travestimenti grotteschi. E poi le immagini di moda, realizzate per riviste come Amica o Vogue. E la musica, con la regia del videoclip musicale London dei Pet Shop Boys nel 2003. È morto Martin Parr, il più celebre fotografo documentarista britannico, capace di rivitalizzare con la sua impronta pop, caustica e colorata, la fotografia di documentazione sociale: si è spento a 73 anni, nella sua casa di Bristol.

Lo stile

Nel maggio 2021 gli era stato diagnosticato un cancro. Nato a Epsom, nel Surrey, nel 1952, ispirato dal nonno, appassionato fotografo amatoriale, dopo aver studiato fotografia al Manchester Polytechnic, Parr ha iniziato a fotografare da Butlin's prima di incontrare la moglie Susan Mitchell e trasferirsi sulla costa occidentale dell'Irlanda, dove ha pubblicato diverse opere, tra cui la serie Bad Weather del 1982, realizzata utilizzando una macchina fotografica subacquea. La coppia si è poi apostata a Wallasey dove Parr ha realizzato quella che in seguito avrebbe definito la sua opera migliore, The Last Resort, reportage ironico e provocatorio frutto di tre estati trascorse sulle spiagge di New Brighton. Trasferitosi poi a Bristol con la famiglia, ha rivolto la sua attenzione all'altro estremo della società, un mondo di feste in giardino, gite per lo shopping e giornate a porte aperte nelle scuole pubbliche, al centro del suo libro fotografico del 1989 The Cost of Living. La costante del suo percorso è l'attenzione per la vita sociale e domestica, con serie di foto come Home Sweet Home, Love Cubes, June Street, frutto di una ricognizione sulle case del ceto medio lavoratore di Manchester, alla ricerca di quello che ha definito «il sublime ordinario». Nel suo obiettivo anche il cattivo gusto, alla ricerca di quel senso comune basato sul paradosso di una orribile ma rassicurante familiarità.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Magico Cagliari, una vittoria esaltante

Superata la Roma con un gol di Gaetano nel finale, partita di cuore con la Domus in delirio 
l Nello sport
regione

Bartolazzi: «Senza di me la sanità resterà indietro»

L’assessore (in uscita): si lotta per le poltrone, Todde lascerà immutato un sistema arretrato 
Roberto Murgia
La storia

«Non sono guarito ma ho rimesso il camice per aiutare i pazienti»

Il medico di base di Senorbì a giugno fu investito da un camion 
Paolo Carta
Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicanalista

«Sessuo-affettività, non concentriamoci su temi ideologici»

Lo specialista avverte: i genitori non si nascondano davanti ai tabù 
Nicola Scano
la fasi

«Emigrati, congresso da rifare»

Da 27 circoli un ricorso contro le elezioni di ottobre: «Gravi irregolarità» 
Cristina Cossu
La storia

A scuola di vela latina si impara a navigare tra le onde della vita

Bambini e ragazzi con fragilità sulla barca-maestra ad Alghero 
Caterina Fiori
Milano

Il mago delle evasioni fugge ancora

Azione da film: sega le sbarre e si cala con le lenzuola dal carcere di Opera 
L’incontro

Merz-Netanyahu, accordo a metà

Il cancelliere nega ad Hamas un ruolo a Gaza, ma insiste sui due Stati 
tensioni

Usa e Russia, un asse anti Europa

Il Cremlino: la visione di Washington è coerente con la nostra 