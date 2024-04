Addio all’ingegnere capo 

Combattuto quando era ingegnere capo del Comune, rimpianto quando 26 anni fa lasciò l’incarico e pianto adesso che a 85 anni Mario Zonchello ha lasciato per sempre questa terra. “L’ingegnere”, come lo chiamavamo gli oristanesi per rispetto e riconoscenza di professionalità, impegno e intelligenza. Di Dualchi, patria familiare, aveva mantenuto un carattere duro ma aperto come i campi d’asfodelo segnati dai muretti a secco di basalto grigio. Trasferito con la famiglia a Oristano per facilitare gli studi che Mario Zonchello concluse in maniera eccellente all’Università di Cagliari laureandosi in ingegneria civile col massimo dei voti. Dopo aver insegnato qualche anno nelle scuole superiori, vinse il concorso al Comune, sostituendo l’ingegnere Bonaso andato in pensione.

Il lavoro

Anni ’60, Oristano era ancora un grande paese che cercava nella promozione a capoluogo di provincia la propria crescita demografica e lo sviluppo sociale ed economico. Nascevano le prime industrie: lo Zuccherificio, il caseificio 3O, la birreria Puddu e altre. Mario Zonchello controllava e approvava. È stato un protagonista di quei tentativi (ahimè persi) di dare una svolta indirizzata all’agroalimentare ma è stato anche il professionista che, anche prima dei politici, si rese conto della necessità di programmare il territorio per dare linfa all’edilizia e facilitare lo sviluppo. Da qui il piano urbanistico affidato all’ingegnere Clemente realizzato nel 1961 e il secondo nel 1991 redatto dall’ingegner Diaz. Infine il piano di 12 anni fa; a fare da caposaldo nella Oristano post provincia resta comunque in maniera preponderante il taglio dei primi due che si confrontarono e a tratti si scontrarono con il super visore, Mario Zonchello. L’ingegnere capo resse l’ufficio in maniera severa e questo gli costò qualche grana che affrontò sempre con la certezza della correttezza, riconosciuta in maniera netta da amministratori e giudici. Non amava i potenti e non sopportava prepotenti e lacchè, era capace di far fare ore di fila all’assessore solito pretendere l’impossibile. L’ingegnere era fatto così. Poteva chiedere e mai ha chiesto, i figli Daniela e Andrea si sono fatti strada studiando e lavorando. Oggi piangono con mamma Nella e con i tanti amici e semplici cittadini accorsi al San Martino per dare l’ultimo saluto all’ingegnere che ha contribuito a ricostruire Oristano. I funerali oggi alle 10.30 nella chiesa di San Giovanni Evangelista.

