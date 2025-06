Addio all’infermiere delle équipe dei trapianti, la comunità del Brotzu piange Franco Deplano 

Lutto all’ospedale Brotzu e nel mondo della sanità sarda per la morte di Franco Deplano, 57 anni, infermiere e responsabile dei blocchi operatori aziendali dell’ospedale, figura chiave in particolare nel settore della chirurgia e dei trapianti. Lo ha portato via nella giornata di domenica un malore improvviso.

«Da anni in prima linea nel settore dei trapianti del rene. Da tutti stimato per le sue doti umane e per la sua dedizione al lavoro, lascia un ricordo indelebile ed un esempio da cui ripartire, di abnegazione, altruismo e generosità verso chi soffre», ha scritto sui social l’assessore regionale alla sanità Armando Bartolazzi.

Professionista serio e competente, Deplano ha preso parte alla realizzazione di oltre mille trapianti di rene. Un contributo fondamentale per tanti pazienti, che ha permesso di salvare la vita a centinaia di persone. Era apprezzato da tanti per la sua umanità, disponibilità verso i pazienti e collaborazione continua con le associazioni che si occupano di trapianti e trapiantati.

Anche la USB Sanità Arnas Brotzu, per voce di Gianfranco Angioni, ha espresso il proprio cordoglio, unendosi al «dolore dei familiari per la prematura scomparsa del dottor Franco Deplano. Professionista di grande valore, ha lasciato un segno profondo nella realtà chirurgica e trapiantistica dell’ospedale».

RIPRODUZIONE RISERVATA