Addio all’incrocio pericoloso,  arriva una nuova rototaria 

L’incrocio della strada Comunale 8 con le Provinciali 69 e 50, nel territorio di Arborea, è da sempre teatro di incidenti. Ora però la zona sarà messa in sicurezza, con un intervento che la comunità attende da tempo. Ieri sono iniziati i lavori per la realizzazione di una rotatoria.

L’intervento della Provincia punta a eliminare una situazione di pericolo sostituendo l’attuale incrocio a raso con una rotatoria capace di migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione. L’intersezione si inserisce in un contesto caratterizzato dalla tipica maglia regolare delle strade di bonifica di Arborea, con lunghi rettilinei che generano incroci spesso critici. Le condizioni di visibilità, soprattutto all’alba e al tramonto, contribuiscono ad aumentare il rischio di incidenti, anche a causa dell’abbagliamento solare e della percezione di continuità del tracciato. A rendere ancora più delicata la situazione è l’intensità dei flussi di traffico: l’area è attraversata quotidianamente da mezzi agricoli, veicoli pesanti e autocisterne, oltre che da automobilisti, ciclisti e motociclisti diretti verso le località costiere, tra cui Marceddì, e i centri di Arborea, Terralba, Tanca Marchese e Luri, per un bacino complessivo di circa 15mila residenti. «Si tratta di un intervento molto atteso dalle comunità e indispensabile per garantire maggiore sicurezza in una delle strade più trafficate» commentano il presidente della Provincia Paolo Pireddu e il consigliere provinciale Andrea Grussu. ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA