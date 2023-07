Addio all’incrocio della morte 

Inviata

Paulilatino. Due mazzi di fiori listano a lutto il cartello che sulla Statale 131 indica agli automobilisti l’uscita per il paese. Ma sono molte di più le croci che negli ultimi vent’anni hanno macchiato di sangue l’incrocio a raso, all’altezza di Paulilatino. Per l’addio al pericoloso svincolo, però, è scattato il conto alla rovescia: a settembre aprirà il cantiere che permetterà di eliminare l’intersezione, mentre un sottopasso metterà in collegamento le due aree della zona artigianale.

Il progetto

I lavori, che rientrano nell’ambito di un più ampio piano di Anas, società del polo infrastrutturale del gruppo Fs italiane, prevedono la realizzazione di nuove rampe, due rotatorie e della pavimentazione della viabilità di collegamento alla Carlo Felice. Un investimento totale di oltre dieci milioni di euro e un arco temporale di 410 giorni per ultimare l’intervento. Ieri, in Comune, nuova conferenza di servizi per superare gli ultimi due ostacoli: il primo riguarda lo scarico delle acque meteoriche della zona industriale, l’altro le ripercussioni che la nuova viabilità rischiava di avere sulle imprese che ricadono nell’area interessata dal progetto. «La nostra attività – spiega Antonio Matzutzi, socio e amministratore della ditta Perdas – è composta da due cantieri, uno per la lavorazione principale, l’altro per il trattamento degli sfridi. Il passaggio della nuova bretella avrebbe letteralmente diviso in due l’azienda, costringendoci a transitare con i nostri mezzi all’interno del paese». Ipotesi scongiurata grazie alla realizzazione di un sottopasso in prossimità della spalla del cavalcavia, per il quale si sta predisponendo una variante al progetto iniziale. I tecnici isolani hanno già dato parere positivo, manca il via libera della direzione centrale dell’Anas. «Abbiamo riscontrato una grande disponibilità sia da parte del Comune che della società che si è adoperata per trovare una soluzione».

«Troppe croci»

Tra meno di due mesi le ruspe accenderanno i motori per mettere finalmente in sicurezza uno degli snodi più insidiosi della Statale 131. L’incrocio al chilometro 120 della superstrada è stato spesso teatro di gravi incidenti, almeno una decina quelli mortali. L’ultimo, in ordine di tempo, costato la vita nel febbraio del 2021 a Domenico Murruzzu. «Purtroppo ci hanno dato ascolto solo ora – osserva il sindaco di Paulilatino, Domenico Gallus – dal 2000 porto avanti questa battaglia per l’eliminazione dell’intersezione che ha causato tante croci. Dispiace che in questo lunghissimo lasso di tempo se ne siano aggiunte altre».

I ritardi

Per anni le istituzioni locali e le comunità residenti hanno reclamato un intervento risolutivo. Nel 2020 il comitato Statale 131 aveva anche lanciato una petizione sulla piattaforma change.org per chiedere la chiusura dell'incrocio a raso. In pochi giorni furono raccolte oltre mille firme. I tempi della burocrazia, però, non sempre coincidono con le esigenze dei territori e a far slittare ulteriormente l’avvio del cantiere si sono sommati l’innalzamento dei materiali da costruzione e la farraginosità delle autorizzazioni ambientali.

