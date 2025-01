Addio all’incrocio a raso sulla 131 

Saranno ultimati entro il prossimo 31 luglio i lavori per l’eliminazione dell’incrocio a raso di Paulilatino sulla Statale 131, quello svincolo maledetto teatro di tante tragedie nel corso degli anni.

I tempi, salvo eventuali criticità che si dovessero presentare o eventi meteorologici avversi tanto da rallentare il cantiere, sono dettati dal cronoprogramma e per ora, secondo quanto riferiscono direttamente dall’Anas, i lavori procedono come pianificato. In questo momento si sta lavorando alla realizzazione delle rampe di immissione e uscita sulla carreggiata dell’importante arteria stradale. Per consentire le attività di cantiere si è resa necessaria la chiusura dello svincolo in entrata e in uscita all’area industriale di Paulilatino che è comunque raggiungibile dallo svincolo di Paulilatino sud al chilometro 119.

Il cantiere era stato aperto a settembre 2023. Tantissime negli anni le sollecitazioni da parte dei cittadini e degli amministratori per intervenire in un tratto in cui, purtroppo, si sono verificati tantissimi incidenti e diverse persone hanno perso la vita. I lavori da oltre dieci milioni di euro rientrano nel piano avviato da Anas per l’eliminazione degli incroci a raso sulla principale arteria sarda. ( a.o. )

