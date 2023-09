Addio all’imprenditore Bruno Ghiani 

È morto ieri all'età di 76 anni il manager cagliaritano Bruno Ghiani, uno dei pionieri dell’imprenditoria sanitaria nell’Isola. Fu tra i primi a portare in Sardegna le valvole cardiache.

La sua storia imprenditoriale inizia nel 1976 quando fonda la Surgical Srl, aprendo le porte al mercato della rivendita dei dispositivi medici in Sardegna, collaborando per quasi cinquant’anni con le più importanti aziende del settore. Nel corso dell’emergenza Covid il manager e era stato uno dei protagonisti della task-force di supporto alla Regione per la fornitura di respiratori e per sostenere gli ospedali in crisi di posti letto e attrezzature. Tante battaglie in prima linea per tutelare il mondo dell’imprenditoria, comprese quella contro il sistema del payback che rischiava di mettere in ginocchio le piccole e medie imprese del settore, ma anche limitare la fornitura agli ospedali pubblici di dispositivi medici salva-vita.

Molto conosciuto anche nel mondo della pallacanestro cagliaritano, arrivando a ricoprire il ruolo di vicepresidente della Virtus.

«Travolgente e agguerrito», lo ricordano amici e familiari, «non gli piaceva perdere nessuna battaglia». Lascia la moglie Luisella Portas e le figlie, Gloria e Federica. I funerali si terranno oggi alle 16 nella chiesa del Santissimo Crocifisso a Genneruxi.

RIPRODUZIONE RISERVATA