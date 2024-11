Addio all’ideatore di Sanycar 

«Inizia il viaggio della consolazione, dove ogni lacrima viene asciugata e si respira aria limpida». Con queste parole padre Gianluca Longobardi ha aperto i funerali di Giannino Delogu, il noto imprenditore oristanese scomparso nella notte tra venerdì e sabato in seguito ad un incidente stradale. In prima fila, nella chiesa dei Cappuccini, i figli Mauro e Simona, e i due fratelli Roberto e Anna Paola stretti in un dolore inconsolabile. «Quando ci viene a mancare una persona, ci rendiamo conto di quanto fosse preziosa - ha detto il parroco durante l’omelia - Giannino è stato un grande dono per coloro che lo hanno conosciuto. Dio ha messo nel suo cuore varie scintille: l’allegria, era un uomo con il sorriso sempre stampato sul viso, e la generosità. Due grandi amori hanno guidato la sua vita, quello per la sua famiglia e quello per il suo lavoro».

L’attività

Il nome del 69enne era diventato noto non solo ad Oristano, ma in tutta la Sardegna e anche al di fuori dei confini isolani per aver progettato e poi brevettato Sanycar, un sistema di disinfezione per superfici ad alte prestazioni UV-C per ospedali, aeroporti e grande distribuzione organizzata, che durante la pandemia aveva trovato ampia diffusione. Un progetto che aveva coltivato su un letto d’ospedale quando, reduce da un intervento al fegato, si era reso conto della necessità di vivere in un ambiente igienizzato e sano e che in pochi anni lo aveva portato a diventare partner delle più grandi aziende commerciali e aeroportuali a livello internazionale. Non solo. Giannino Delogu aveva anche gestito il servizio di raccolta rifiuti a Oristano, con la società Olme, e in passato era stato anche professore di educazione ambientale in vari istituti scolastici. Venerdì aveva trascorso la serata con amici ma durante il tragitto di rientro, in via Ozieri, la sua auto è volata in cunetta, finendo contro un saltafossi. A dare l’allarme sono stati, intorno alle 4.30, alcuni automobilisti di passaggio ma per Delogu non c’era già più nulla da fare. Secondo i primi rilievi, l’imprenditore potrebbe aver avuto un malore, anche se non si esclude che le condizioni dissestate della strada possano aver influito sulla perdita di controllo della sua Renault Clio.

