Addio all’ex sindaco Fumi 

Un uomo generoso. È l’aggettivo che ricorre più spesso commentando la vita di Marco Fumi, ex sindaco di Sassari dal 1988 al 1990, deceduto ieri all’età di 83 anni. Una vita segnata da due grandi passioni, la pedagogia e la politica, da cui non si è mai allontanato. «È stato un uomo, colto, lucido e molto intelligente - commenta Giacomo Spissu, presidente della Fondazione di Sardegna e sodale politico di Fumi - Un punto di riferimento per tanti. È una grande perdita per Sassari».

Tra scuola e politica

L’ex primo cittadino si laurea in pedagogia e lavora, prima come insegnante e poi come dirigente scolastico dal 1960 al 2006, entrando a far parte delle fila dei socialisti nel 1964 dove scalerà anche lì le gerarchie arrivando a occupare l’incarico di vicesegretario regionale. «Aveva la struttura politica e intellettuale per fare cose ancora più importanti ma, purtroppo, si era trovato a vivere un periodo storico dove era avvenuto il progressivo disfacimento dei partiti». Consigliere comunale per tre consiliature, Fumi aveva prima ricoperto il ruolo di assessore all’Urbanistica nel periodo 1981-88 fino a diventare il primo inquilino di Palazzo Ducale. Poi il crollo socialista lo portò ad aderire ai Ds e infine al Pd. «Ha lasciato una grande eredità - ricorda Franco Borghetto, che gli succedette come sindaco- Viene da lui la visione di una città moderna, metropolitana. Già a quei tempi parlava di rigenerazione urbana». Una delle sue caratteristiche era quella della tenacia. «Bisogna riconoscergli che, grazie a lui, Sassari ha compiuto uno slancio in avanti. Purtroppo non tutti hanno capito, a quel tempo, l’importanza del suo pensiero». In quegli anni gli esecutivi, riferiscono Spissu e Borghetto, erano spesso ostaggio dei personalismi e vivevano in costante precarietà. «Per me è stato anche - sottolinea il primo - un uomo di scuola, un apprezzato educatore e un ottimo dirigente oltre che grande amico». La statura di Marco Fumi verrà riconosciuta, oggi in Comune, con l’allestimento della camera ardente in Sala Duce dalle 9.15 alle 15. E da Palazzo Ducale si mette in rilievo la sua figura definendola come quella di “un amministratore sensibile, innovativo e coraggioso”.

