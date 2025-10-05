Addio all’ex sindaco e preside dei licei sempre in prima linea 

Fino all’ultimo con i suoi studenti. In prima linea a far sentire forte la sua voce in difesa dei più deboli e dei diritti civili. Una voce autentica, spenta all’improvviso: Pino Tilocca, dirigente dell’Istituto superiore De Castro-Contini di Oristano, se ne è andato sabato notte a poche ore dalla manifestazione in piazza con alunni e docenti. Un infarto lo ha stroncato nella sua casa nel centro storico.

Lo sgomento

È stato un risveglio traumatico quello di ieri per Oristano e l’intera Isola. Nella giornata mondiale dedicata agli insegnanti, professori e alunni hanno scoperto di aver perso una guida. Venerdì e sabato erano stati fianco a fianco in piazza a manifestare per la pace, momenti intensi fino a quel malore fatale, e i tentativi di rianimazione non sono bastati. E così dall’alba un fiume di ricordi ha invaso i social e centinaia di persone, da ogni angolo dell’Isola, si sono strette ai familiari. Il cimitero di San Pietro, dove è stata allestita la camera ardente, era affollato di amici e generazioni di studenti. C’erano anche i rappresentanti del Comitato pro Gaza e di Libera Sardegna e tanti studenti, quelli della 1A con uno striscione «porteremo sempre il tuo esempio con noi». Tantissima commozione, la sorella Federica ha preso la parola, ricordandolo come «quel fratello “barroso” che tutti vorrebbero». Poi un ultimo abbraccio cantando Bella ciao. Oggi alle 11 la salma lascerà Oristano per essere cremata a Sassari.

Per Pino Tilocca, 65 anni, questo sarebbe dovuto essere l’ultimo anno scolastico prima della pensione. Al liceo cittadino era arrivato nel 2015, dopo l’esperienza a Cabras. Un decennio che ha segnato la storia dell’Istituto e del panorama culturale sardo: già, perché la scuola di Pino Tilocca «era un laboratorio di pensiero critico e di valori come pace, giustizia e dignità» ricorda don Luigi Ciotti, anima di “Libera contro le mafie”, in cui il preside era impegnato da anni. «Un cantiere attivo, fra lavoro e utopia. È stato un grande educatore, capace di accompagnare sempre i suoi ragazzi». Un punto di riferimento che ha fatto dei licei oristanesi un avamposto culturale aprendo la scuola a figure di varie realtà per trasmettere ai suoi ragazzi il valore dell’umanità e della dignità. La sua ultima lezione di vita è stata dalle scalinate di Palazzo Scolopi in piazza Eleonora, a parlare di pace e del genocidio a Gaza. «Non è stato solo un professore o un preside, ha saputo testimoniare l’impegno per la legalità, la giustizia e la verità» ripete.

L’impegno

Sempre attivo in politica e nel sociale. L’impegno nell’associazione Libera è legato alla sua vicenda personale: nel 2004 il padre Bonifacio rimase vittima di un attentato proprio quando Pino Tilocca era sindaco di Burgos. Aveva subito anche altre intimidazioni ma terminò il mandato. «Un uomo di grande coraggio –ha ricordato il sacerdote – capace di trasformare il dolore per la morte del papà in impegno e responsabilità. Ho partecipato a diversi incontri nella sua scuola, abbiamo condiviso tanti momenti». Senza paura di rompere gli schemi o andare controcorrente, non si è mai tirato indietro. «Partecipava a tutte le iniziative di Libera, portando la sua testimonianza autentica. È stato un lottatore, un cercatore di verità – ha concluso don Ciotti – Ci mancherà tanto, ma ciò che ha seminato porterà frutto».

