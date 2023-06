Addio all’ex sindaco Di Martino 

L’ultimo incarico politico ufficiale che aveva ricevuto Michele Di Martino risale al 1998, quando l’allora sindaco Mariano Delogu lo aveva nominato consulente. Una funzione che, però, l’ex esponente dello scudo-crociato ricoprì a titolo gratuito, dopo aver chiuso una lunga esperienza consiliare nelle file del Cdu, partito a cui aderì dopo essere stato eletto nel 1994 col Partito popolare italiano con 14.929 voti, pari al 13,7% delle preferenze. In quell’occasione, Di Martino corse come candidato a sindaco, arrivando terzo dopo l’avvocato Delogu, che vestì la fascia tricolore, e Carlo Ciotti, candidato per il centrosinistra. Con la spaccatura del Ppi (da una parte la corrente di Rocco Bottiglione e dell’altra quella di Gherardo Bianco), l’ex sindaco si schierò con il centrodestra e con il Popolo delle Libertà, divenendo poi parte integrante della maggioranza di centrodestra. In precedenza era stato eletto per oltre vent’anni in consiglio nelle file della Dc, ricoprendo varie volte il ruolo di assessore al Turismo, allo Sport, ai Servizi sociali e allo Spettacolo.

L’ex sindaco Michele Di Martino si è spento ieri all’età di 92 anni. Esponente di punta della Democrazia cristiana nell’Isola, l’ex primo cittadino del capoluogo (nato il 25 settembre 1930) aveva ricoperto anche le cariche di assessore e consigliere comunale. Laureato in Giurisprudenza, ha percorso tutta la carriera nel Cis, il Credito industriale sardo, sino a diventarne direttore generale. L’ex sindaco è stato anche un grande appassionato di sport, tanto da essere rimasto a lungo dirigente del Cagliari Calcio e presidente dell’Esperia.

La carriera politica

L’ultimo incarico politico ufficiale che aveva ricevuto Michele Di Martino risale al 1998, quando l’allora sindaco Mariano Delogu lo aveva nominato consulente. Una funzione che, però, l’ex esponente dello scudo-crociato ricoprì a titolo gratuito, dopo aver chiuso una lunga esperienza consiliare nelle file del Cdu, partito a cui aderì dopo essere stato eletto nel 1994 col Partito popolare italiano con 14.929 voti, pari al 13,7% delle preferenze. In quell’occasione, Di Martino corse come candidato a sindaco, arrivando terzo dopo l’avvocato Delogu, che vestì la fascia tricolore, e Carlo Ciotti, candidato per il centrosinistra. Con la spaccatura del Ppi (da una parte la corrente di Rocco Bottiglione e dell’altra quella di Gherardo Bianco), l’ex sindaco si schierò con il centrodestra e con il Popolo delle Libertà, divenendo poi parte integrante della maggioranza di centrodestra. In precedenza era stato eletto per oltre vent’anni in consiglio nelle file della Dc, ricoprendo varie volte il ruolo di assessore al Turismo, allo Sport, ai Servizi sociali e allo Spettacolo.

Nel 1981, succedendo a Bachisio Scarpa, è diventato sindaco di Cagliari sino al 1984, quando dovette cedere la fascia tricolore a Paolo De Magistris.

La vita e le passioni

Dopo un’esperienza alla Singer di Milano, arrivata poco dopo la laurea in giurisprudenza, nel 1957 Di Martino entrò come funzionario di banca, al Cis, dove scalò tutte le posizioni sino al vertice, arrivando alla direzione generale nel 1987. Tra i tanti incarichi ricoprì anche quello di revisore dei conti e componente del consiglio di amministrazione dell’Università di Cagliari, della Sardaleasing e dell’Istituto per lo sviluppo del Mezzogiorno. Ritenuto per anni uomo di grande equilibrio e moderazione, venne nominato sindaco anche nelle società Meridiana e al Bic Sardegna. È stato per diversi anni dirigente del Cagliari Calcio e presidente della società sportiva Esperia, due simboli dello sport cagliaritano. Nel 1993 il Presidente della Repubblica lo insignì del titolo di Cavaliere e Maestro del Lavoro.

I funerali

I funerali verranno celebrati domani alle 15 nella Basilica di Bonaria. Cordoglio e vicinanza sono stati espressi alla famiglia dai tanti che hanno conosciuto Michele Di Martino nel corso della sua lunga attività politica, stimandolo per la sua spiccata propensione al dialogo e alla moderazione.

