Addio all’ex sindaco Bruno Monni 

Ilbono ha dato l’ultimo saluto a un suo ex sindaco. Bruno Monni è morto venerdì mattina, dopo un periodo di malattia. Aveva 78 anni.

Apprezzato artigiano (era proprietario di un marmificio nella zona industriale di Tortolì ereditato dal figlio), aveva la passione per la politica e per il calcio. Da marzo 1989 a maggio dell’anno successivo era stato nominato sindaco, dopo la caduta della prima cittadina eletta Maria Mereu, in forza a un accordo trasversale tra la sua Democrazia cristiana e il Partito comunista. All’esponente Dc era subentrato Pasquale Bentivegna. Monni era stato allenatore dell’Ilbono e prima guida tecnica dell’Alleanza ’77.

Ieri la comunità si è stretta attorno ai familiari accompagnandolo nel suo ultimo viaggio. Ha espresso cordoglio anche l’attuale sindaco, Giampietro Murru.

