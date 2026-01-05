VaiOnline
Perdaxius.
06 gennaio 2026 alle 00:08

Addio all’ex dipendente del Comune, animatrice culturale del paese 

Perdaxius piange la scomparsa di Maria Giovanna Serpi, ex dipendente comunale di 61 anni da sempre impegnata nel sociale. La donna è morta a causa di una malattia, contro cui combatteva da oltre 20 anni. Lavorava in Municipio e anche in occasione dello scorso Natale, aveva voluto essere accompagnata, per dare indicazioni sugli addobbi natalizi, di quali si occupava sempre. Nell’occasione ha commosso tutti con le sue parole: un invito a volersi bene, ad amare la vita e all’aiuto reciproco. Giovanna era presente attivamente in ogni iniziativa sociale, culturale, e di aggregazione fra giovani. In tanti la ricordano mentre guidva il gruppo del Carnevale lo scorso anno, dopo le sfilate di moda, cui aveva sempre preso parte. La cugina Gigliola Nocco, la ricorda come una persona solare, che aveva sempre una parola buona per tutti. Anche il sindaco Gian Luigi Loru, ha voluto dedicarle un pensiero sui social. (m. g. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

