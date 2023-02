Addio all’ex consigliere Ferruccio Sanvido, lottava per i disabili 

Alla fine non ce l’ha fatta, Ferruccio Sanvido - 67 anni di Selargius, ex consigliere comunale e da tempo malato - si è spento ieri, prima del trapianto di polmone che aspettava da tempo. Dopo una battaglia che ha combattuto sino all’ultimo, per lui e per tutti i sardi che si trovano nella sua stessa situazione.

Da tre anni era infatti affetto da fibrosi polmonare idiopatica, una patologia irreversibile che aveva compromesso i polmoni e la respirazione. «Vengo curato con un costoso farmaco che però si sta dimostrando inidoneo a bloccare il peggioramento delle mia condizione di salute, la cui soluzione è possibile solamente attraverso un trapianto polmonare», scriveva Sanvido una settimana fa nella sua lettera indirizzata al presiedente della Repubblica Sergio Mattarella. «Io però risiedo in Sardegna, nella mia Regione non è presente una struttura ospedaliera per questo tipo di intervento, tanto che sono stato costretto a rivolgermi al policlinico di Padova», diceva. Lo stesso problema che ha denunciato pochi mesi fa scrivendo al governatore dell’Isola Christian Solinas, dove chiedeva soluzioni anche sul fronte dei trasporti per i sardi che - come lui - vivono il dramma di una patologia grave. A fine gennaio era rientrato da Padova, dove aveva fatto i primi controlli in vista dell’intervento: «Spero di essere richiamato quanto prima per poter effettuare il trapianto», scriveva nel suo Facebook. E proprio sui social in tanti hanno voluto ricordarlo dopo aver saputo della sua morte: amici, colleghi di lavoro e in politica.

