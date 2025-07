Addio all’ex consigliere comunale stroncato da un male a 29 anni 

Aveva appena 29 anni, Daniele Nieddu, stroncato da un male incurabile, contro il quale lottava da diversi mesi. Già consigliere comunale di Macomer, nel quale era entrato per un breve periodo nel 2020, in minoranza, era appassionato della politica fin da quando studiava alle superiori. Si era inserito nella politica locale, traducendo la passione in impegno e lavoro volontario, dando il suo contributo al dibattito pubblico. «Il desiderio di partecipazione e la genuinità delle scelte sono state le sue caratteristiche distintive - scrive sui social la Giunta capeggiata da Riccardo Uda - caratteristiche che porteremo con noi come ricordo prezioso di un impegno comune». Vicinanza alla famiglia, alla quale era molto legato, hanno espresso associazioni e cittadini. «Se ne va un giovane intelligente che aveva a cuore le sorti della cittadina - dice il sindaco Uda - salutiamo insieme Daniele Nieddu, impegnato anche culturalmente». (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA