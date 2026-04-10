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Monserrato.
11 aprile 2026 alle 00:30

Addio all’ex consigliere Cambuli 

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L'impegno politico per lui era una vera e propria missione, mossa dall’unico obiettivo di costruire una società migliore. È morto giovedì sera a 70 anni Luigi Cambuli, ex dipendente comunale a Cagliari e consigliere di Rifondazione Comunista nella prima consiliatura monserratina post autonomia.Una conquista – quella del distacco dal capoluogo, arrivata grazie al referendum del 1991 che consentì alla città di diventare Comune – per cui Cambuli si spese con convinzione. «Persona entusiasta e profondamente convinta dell’idea comunista», lo ricorda l’ex sindaco Antonio Vacca. «Un uomo sempre attento ai diritti dei lavoratori e ai problemi dei monserratini. Anche nei contrasti e nella diversità di opinioni mostrava grande rispetto».

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