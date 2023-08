Addio all’ex centravanti 

È scomparso a Orroli all'età di 88 anni Ignazio Orgiana, noto Paolo. Da tutti era conosciuto solo col nome di Barracchedda: era il centravanti inamovibile dell'Orrolese negli anni '50 e '60. Ma il suo valore come calciatore era riconosciuto in tutto il Sarcidano.

Difficile per tutti contenere la sua forza e soprattutto la sua passione per uno sport che ha avuto un posto speciale nella sua lunga vita. «Da giovane», ha raccontato Gianni Onano, un amico, «giocava anche scalzo perché proveniva da una famiglia umile, sicuramente un esempio per i giovani di oggi». (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA