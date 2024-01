Addio all’ex assessore Mario Pinna 

È morto a 86 anni Mario Pinna, ingegnere, docente universitario ed ex assessore ai Lavori pubblici nella Giunta guidata da Mariano Delogu.

Docente di Organizzazione dei cantieri alla facoltà di Ingegneria, è stato un punto di riferimento per i suoi studenti. Lascia la moglie e due figli.

Da assessore si impegnò a lungo per l’abbattimento delle barriere architettoniche in città, a partire dagli uffici pubblici, fu tra i padri di un Piano urbanistico che disegnò la città di oggi, ma soprattutto dell’Asse mediano di scorrimento, opera da 100 miliardi di lire che ha visto la luce in quegli anni.

«Era una persona serissima ma anche molto ironica», ha scritto su Facebook la figlia Valeria, ingegnera. «Un maestro nella professione per me, in studio ed in cantiere, fin da ben prima che mi laureassi, perché mi portava spesso con sé e mi spiegava, nei dettagli non imparati all'università, 'le cose' e le case. Concetti, anima, logiche.Un docente tra i più chiari che io abbia seguito. Le sue lezioni alla lavagna con i gessetti colorati per spiegare la pianificazione col Pert o col Gantt sono state memorabili per decenni di studenti».

