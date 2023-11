Addio all’estate con 6 quintali di calamari 

Era l’ultimo scampolo d’estate dei vacanzieri delle stagioni d'oro che prolungavano la permanenza nel borgo per seguire i cantieri di costruzione di ville e banchine. Diventata tradizione benaugurante, a Porto Rotondo, ieri, si sono accesi i fuochi per la Festa del calamaro. Come da quarant'anni, Piazza San Marco si è riempita di turisti e residenti per degustare sei quintali di calamari, dorati in 600 litri di olio dalle sapienti mani di una decina di chef dell'Associazione Cuochi Gallura, serviti in cartocci (rigorosamente ecocompostabili) da trenta volontari, annaffiati da 120 litri di Vermentino di Gallura della Cantina sociale di Monti e da oltre 400 di birra. Tra gli stand del mercato espositivo di prodotti tipici e manufatti artistici, musica, animazione e la consueta gara di spaghetti, disputata intorno a dieci chili di pasta mangiata senza utilizzare le mani. Quasi impossibile trovare un parcheggio tra le vie del borgo dopo le 12, il Centro commerciale naturale Porto Rotondo, che organizza l'evento, ha, preventivamente, aumentato le dosi: un quintale di calamari in più rispetto a tutte le precedenti edizioni che, però, non sono finiti nei due pentoloni (e saranno donati in beneficenza) perché il numero degli avventori non ha eguagliato quello record dello scorso anno.

