Addio all’esperto  Pierpaolo Fiori, maestro di vini 

“Un grande professionista”. È l’opinione unanime su Pierpaolo Fiori, scomparso ieri a Sassari all’età di 66 anni, dopo una lunga malattia, lasciando la moglie e due figli. Una persona la cui passione per la viticoltura era divenuta ben presto un atto di fede tanto da farlo avvicinare all’Associazione Italiana Sommelier di cui divenne una colonna portante fin dal 1989. «Teneva dei corsi per noi da decenni – ricorda l’ex presidente dell’Ais regionale Roberto Dessanti- sia di viticoltura che di sommelier». Stimato come dipendente dell’Agris, l’Agenzia per la ricerca in agricoltura, Fiori, sassarese e di professione agronomo, insieme alla frutticoltura aveva coltivato l’interesse per l’enologia di cui era diventato un esperto professionale. «La competenza di Pierpaolo nel campo era indubbia e assoluta». Non a caso finì con l’assumere l’incarico di responsabile per la Sardegna della Guida dei Vini di cui curò undici edizioni. «Descriveva le produzioni viticole isolane e riferiva le sue opinioni sulla loro qualità con la degustazione. Un compito delicato per cui aveva ricevuto il rispetto e l’ammirazione di tutti perché, oltre al sapere specifico, nessuno avrebbe mai potuto metterne in dubbio l’onestà». Oltre ai 35 anni nell’Ais di cui era divenuto il delegato per Sassari dal 2014, Pierpaolo Fiori si era occupato per conto dell’Agris dello stand della Sardegna per diverse edizioni del Vinitaly, la prestigiosa iniziativa dedicata ai vini e ai distillati. Un altro ambito in cui aveva fornito, conclude Dessanti, «la sua autorità innata e il suo essere un perfezionista nella materia». (e.fl.)

