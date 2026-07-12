Addio all’emiro della Costa Smeralda 

Durante la sua reggenza il Qatar ha legato il suo nome a quello della Sardegna e della Gallura, con l’operazione che ha portato la Costa Smeralda nell’impero immobiliare mondiale di Doha. Si è spento nella capitale qatariota il “grande” emiro Hamad bin Khalifa Al Thani, l’uomo che nel 2012 chiuse l’accordo con le società controllate dalla Colony Capital del miliardario Tom Barrack per l’acquisizione degli alberghi d’oro e delle aree fabbricabili di Porto Cervo (tutto il pacchetto di proprietà appartenute all’Aga Khan). Hamad bin Khalifa Al Thani, 74 anni, era legato alla Sardegna e la conosceva molto bene, il figlio Tamim bin Hamad Al Thani è l’attuale emiro del Qatar. Ieri sono arrivati i commenti del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Mattarella ha dichiarato: «Il compianto Emiro sarà ricordato per la sua storica guida dell’Emirato e, in Italia, anche per l’amicizia nei confronti del nostro Paese».

Emiro in Gallura

Hamad bin Khalifa Al Thani era di casa a Porto Cervo ben prima dell’operazione del fondo sovrano del Qatar con la Colony Capital (passaggio di quote societarie per un importo di 650 milioni di euro). Con il suo yacht arrivava davanti al tratto di costa di Cala di Volpe e restava in rada per qualche giorno. Anzi, dopo l’acquisizione della Costa Smeralda e il passaggio del potere al figlio, nel 2013, le sue visite si sono diradate. Durante la reggenza di Hamad bin Khalifa Al Thani (1995 – 2013) l’attenzione del Qatar per la Sardegna è stata evidente, l’emiro in realtà avrebbe voluto investire ulteriormente ad Arzachena, con la realizzazione di nuovi insediamenti extralusso e soprattutto la riqualificazione degli alberghi storici, progetti che non si sono concretizzati. Il figlio Tamim bin Hamad Al Thani ha dato il via libera alle operazioni del Mater Olbia e al tentativo di rilancio della compagnia aerea ex Alisarda, concluso con la fine della società fondata dall’Aha Khan.

Il sindaco

Roberto Ragnedda, primo cittadino di Arzachena, dice: «Abbiamo saputo subito, nelle prossime ore contatteremo l’ambasciata del Qatar. Stiamo parlando del più importante investitore del nostro territorio, manifesterò il cordoglio degli arzachenesi».

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