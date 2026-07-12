VaiOnline
Arzachena.
13 luglio 2026 alle 00:16

Addio all’emiro della Costa Smeralda 

Hamad Al Thani nel 2012 comprò gli alberghi da Tom Barrack 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Durante la sua reggenza il Qatar ha legato il suo nome a quello della Sardegna e della Gallura, con l’operazione che ha portato la Costa Smeralda nell’impero immobiliare mondiale di Doha. Si è spento nella capitale qatariota il “grande” emiro Hamad bin Khalifa Al Thani, l’uomo che nel 2012 chiuse l’accordo con le società controllate dalla Colony Capital del miliardario Tom Barrack per l’acquisizione degli alberghi d’oro e delle aree fabbricabili di Porto Cervo (tutto il pacchetto di proprietà appartenute all’Aga Khan). Hamad bin Khalifa Al Thani, 74 anni, era legato alla Sardegna e la conosceva molto bene, il figlio Tamim bin Hamad Al Thani è l’attuale emiro del Qatar. Ieri sono arrivati i commenti del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Mattarella ha dichiarato: «Il compianto Emiro sarà ricordato per la sua storica guida dell’Emirato e, in Italia, anche per l’amicizia nei confronti del nostro Paese».

Emiro in Gallura

Hamad bin Khalifa Al Thani era di casa a Porto Cervo ben prima dell’operazione del fondo sovrano del Qatar con la Colony Capital (passaggio di quote societarie per un importo di 650 milioni di euro). Con il suo yacht arrivava davanti al tratto di costa di Cala di Volpe e restava in rada per qualche giorno. Anzi, dopo l’acquisizione della Costa Smeralda e il passaggio del potere al figlio, nel 2013, le sue visite si sono diradate. Durante la reggenza di Hamad bin Khalifa Al Thani (1995 – 2013) l’attenzione del Qatar per la Sardegna è stata evidente, l’emiro in realtà avrebbe voluto investire ulteriormente ad Arzachena, con la realizzazione di nuovi insediamenti extralusso e soprattutto la riqualificazione degli alberghi storici, progetti che non si sono concretizzati. Il figlio Tamim bin Hamad Al Thani ha dato il via libera alle operazioni del Mater Olbia e al tentativo di rilancio della compagnia aerea ex Alisarda, concluso con la fine della società fondata dall’Aha Khan.

Il sindaco

Roberto Ragnedda, primo cittadino di Arzachena, dice: «Abbiamo saputo subito, nelle prossime ore contatteremo l’ambasciata del Qatar. Stiamo parlando del più importante investitore del nostro territorio, manifesterò il cordoglio degli arzachenesi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

Lo strazio dei parenti di Cecconi «Il paradiso ha preso un angelo»

I due amici, senza documenti, identificati dopo alcune ore  dalla proprietaria della 500 che il 46enne voleva acquistare 
Angelo Cucca
La tragedia

Emigrata di Lanusei annega nel mare di Orrì davanti alle tre figlie

Lucia Aresu era tornata dalla Francia per trascorrere un periodo di vacanza 
Roberto Secci
Il fatto

Terrore a Cagliari, spara all’istruttrice che l’aveva rifiutato

La donna e un’amica riescono a fuggire Il 52enne si toglie la vita fuori dalla palestra  
Roberto Carta
Negli anni investiti oltre 50 milioni di fondi regionali

Salvini sui treni veloci: «Sardegna più vicina agli standard nazionali»

Il ministro sul test Cagliari-Olbia con l’Atr 465 in viaggio a 150 all’ora  
Alessandra Carta
Il caso

FdI attacca Ranucci, la redazione lo difende

Lettera ai Pm. La replica: «Sciacallaggio contro il giornalismo libero»  