Sestu.
06 marzo 2026 alle 00:14

Addio alle voragini nelle strade rurali  

Interventi a Pitz’e Pardu: nel collegamento con Selargius arriverà l’asfalto 

Per le strade polverose e piene di buche della campagna di Sestu si rifanno vivi macchinari ed operai. È ripartita la manutenzione delle strade rurali, e c’è un’altra grande novità che dovrebbe vedersi entro quest’anno: «Arriverà l’asfalto sulla strada che dalla Piscina comunale conduce a Selargius», annuncia Roberta Argiolas, assessora al Verde Pubblico e Infrastrutturazione Agricola. Per quanto riguarda le strade rurali, «i lavori sono ripresi lo scorso 24 febbraio, non appena le condizioni meteo lo hanno consentito dopo le lunghe piogge delle settimane precedenti», dichiara l’assessora, «gli interventi interessano diverse arterie del territorio, tra cui Matta Manna, Is Olias, Santa Lucia, Donori, Santa Rosa, Pallione, Via Dublino, Is Tapius, la strada comunale per Selargius, la strada comunale per Sinnai e la vecchia strada per Monastir con l’obiettivo di migliorare la percorribilità a servizio del comparto agricolo».

Il finanziamento

La novità più importante però riguarda la strada che dalla piscina in via Dante porta a Selargius, chiamata anche Pitz’e Pardu: «Nell’ultimo Consiglio comunale è stato stanziato un finanziamento di 315.000 euro per la realizzazione del nuovo manto stradale. Il progetto esecutivo è stato approvato nel 2025 e l’obiettivo è procedere con l’affidamento dei lavori entro il 2026, continuando a investire nel miglioramento delle infrastrutture rurali del territorio».

Oggi è sterrata, ma con un traffico intenso. E così è facile che si formino buche, anche davvero molto grandi.

«Le manutenzioni continuano, dopo un periodo d’interruzione forzata», assicura la sindaca Paola Secci. Ma la vera novità è la strada per Selargius. «Le risorse ci sono e il progetto è pronto, e entro quest’anno i lavori partiranno».

Le voci

Interviene anche il consigliere Francesco Serra, di Sardegna Al Centro 20Venti: «Ho sempre sollecitato la massima attenzione sulle strade campestri, e sono molto contento che il Consiglio comunale dia manforte a me e a tutti quelli che ci abitano e lavorano». Parla anche la consigliera di Articolo Uno Anna Crisponi: «La strada Pitz’e Pardu asfaltata sarebbe un’ottima notizia. Se ne parla dal 2002, allora doveva essere un’opera della Provincia. Da qui si può raggiungere non solo Selargius, anche la 554, la 387, e potrebbe diventare una via per alleggerire il traffico dalle altre strade per Sestu».

