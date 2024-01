Addio alle tutele, tutte le insidie del mercato libero 

Ormai il grande passo è stato fatto o meglio, il grande giorno è arrivato: dopo 25 anni, viene completata la liberalizzazione del mercato del gas in Italia. Passaggio che dal primo luglio toccherà anche all’elettricità. Addio dunque alle tariffe fissate da Arera, l’Autorità per l’energia, e via al mercato libero, anche se con alcuni passaggi intermedi che dovrebbero, nei prossimi tre anni, evitare sorprese spiacevoli soprattutto ai cosiddetti clienti giudicati "vulnerabili", cioè poveri, malati, anziani e residenti in zone disagiate. Ma polemiche e timori non mancano «i vantaggi quando ci sono, sono per pochi mesi, poi arrivano le sorprese», denunciano le associazioni dei consumatori, sostenendo che le offerte sul mercato libero sono più svantaggiose di quelle del mercato tutelato. «Il mercato libero è un mare in tempesta: perché si devono costringere gli utenti ad andarci in una scialuppa?», si domanda Giorgio Vargiu, presidente regionale di Adicoconsum, «ci sono circa ottocento aziende pronte a fare il pescecane davanti a un Governo che non fa nulla per stabilire regole a tutela dei cittadini».

Cosa fare

Ogni cliente da oggi dovrà prendere confidenza con il funzionamento del nuovo sistema per capire al meglio come districarsi e non incorrere in fregature. Nel mercato libero, infatti, ci si potrà orientare tra tante proposte, prezzi variabili, fissi, tariffe che cambiano e costi decisi quando viene sottoscritto il contratto. «Finché le famiglie ne hanno la possibilità, il consiglio è quello di restare nel mercato tutelato, mentre per chi è già passato a quello libero, si affretti a tornare al precedente. Le tutele graduali, garantite per tre anni anche se ti fanno vivere nel limbo, sono una sorta di porto sicuro», tuona ancora Vargiu. «Il mercato libero è viziato, non si fanno concorrenza. E attenzione, non si rischia di prendere una fregatura, si ha quasi la certezza di prenderla. Io spero che il Governo entro luglio rinsavisca e lasci a ogni utente la possibilità di scegliere dove stare».

Come funziona

Dunque tra le opzioni - per i soggetti “vulnerabili” - c’è anche quella di non scegliere a patto, però, che ognuno sia disposto a pagare le bollette a condizioni imposte dall’Arera. Certo è, invece, che tra le aziende la competizione è già molto agguerrita: dall’altra parte del telefono, infatti, il pacchetto di utenti è considerato molto appetibile. Per scegliere l’offerta migliore per le nostre esigenze è bene essere in possesso di alcune informazioni fondamentali, recuperabili da una vecchia bolletta. Per una buona comparazione dobbiamo, infatti, sapere quanto stiamo pagando con il fornitore attuale, quanta energia consumiamo e in quali momenti della giornata la utilizziamo maggiormente.

«Per fortuna abbiamo ancora l’agenzia Arera che ci permette di consultare tutte le tariffe», evidenzia Giuliano Frau, numero uno regionale di Adoc Consumatori, «è vero che gli utenti continuano ad aver difficoltà a districarsi in questi meandri, è complicato anche per gli addetti ai lavori. Ma per fare una scelta attenta dobbiamo controllare attentamente questo sito e bisogna ricordarsi che per qualunque dubbio poi ci sono le associazioni di consumatori». E aggiunge: «Purtroppo ora siamo in mezzo a una giungla, è un mercato condizionato, è chiaro che le associazioni sono per la libera concorrenza, ma con onestà mercantile che ora non c’è proprio. Non siamo più in presenza di un libero mercato, ma obbligato, visto che ci impongono le scelte che dobbiamo fare».

La liberalizzazione del mercato di luce e gas era stata avviata nel 1999 dal governo D’Alema, col decreto Bersani che ha separato la fornitura dalla trasmissione. Ma solo nel 2007 il governo Prodi ha emanato il decreto Bersani bis, che ha introdotto l’ingresso di operatori privati e la libera scelta dei cittadini. Fino allo scorso anno accanto al mercato libero esisteva un mercato tutelato, con la tariffa fissata dallo Stato. È stata l’Ue a chiedere una liberalizzazione completa. Nel 2015 il governo Renzi, col ministro Calenda, ha stabilito la fine del mercato tutelato nel 2019, scadenza rinviata più volte, fino a oggi.

RIPRODUZIONE RISERVATA