Addio alle suore salesiane 

Con la chiusura della scuola dell’infanzia paritaria, a Macomer finisce dopo oltre 50 anni l’esperienza delle suore salesiane Figlie di Maria Ausiliatrice. Le quattro religiose resteranno fino a giugno, alla conclusione dell’anno scolastico, poi seguiranno le altre trasferite in gran parte a Cagliari la primavera scorsa. A giugno andranno via per sempre.

Rammarico

«Nulla è rimasto intentato - dice l’assessora Dalila Puggioni - il Comune può solo guidare la transizione col trasferimento dei bambini nelle scuole cittadine. Abbiamo tentato di convincere le suore a rimanere a Macomer, ma non c’è nulla da fare. Dispiace tanto perché per la nostra comunità, indubbiamente, si tratta di una grossa perdita, che avrà ripercussioni, visto che le suore hanno sempre rappresentato un importante punto di riferimento per bambini, ragazzi e l’intera cittadina. Si spera che in questi quattro mesi si trovi una società o cooperativa disposta a rilevare la scuola, in continuità. È però certo che la scuola dell’infanzia non sarà più gestita dalle suore salesiane, la cui decisione di lasciare Macomer, irrevocabile, è maturata negli ultimi anni».

Niente vocazioni

Non una fuga: la causa principale è la mancanza di vocazioni. Lo scorso anno un gruppo di suore è stato trasferito nella casa salesiana di Cagliari. A Macomer ne sono rimaste quattro, per accompagnare i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia. Recentemente un gruppo di genitori si è appellato alle istituzioni locali per cercare una soluzione. Nulla però si può fare. Resta il grande edificio, per il quale sono in corso trattative per la cessione. Interessato un consorzio, di cui vi fa parte la Fondazione Madonna del Rimedio di Villacidro, che ha una parte consistente del locale in comodato d’uso. Una struttura grande oltre 2 mila metri quadri, realizzata negli anni Sessanta all’interno della pineta Albano. L’istituto ha ospitato il liceo psicopedagogico (chiuso 5 anni fa), i corsi di formazione professionale, l’oratorio, l’asilo nido, la scuola dell'infanzia, oltre il volontariato sociale, Vides e un folto gruppo di animatori.