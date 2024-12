Addio alle panchine contro i bivacchi 

Prima sono sparite quelle davanti al capolinea dei pullman, costringendo i passeggeri ad aspettare in piedi, di fronte a uno slargo al confine con il centro storico, sorvegliato speciale per disordini ed episodi di microcriminalità. A distanza di qualche mese, le ruspe per rimuovere le panchine sono arrivate nel salotto della città. Tra qualche giorno, dalle piazze principali vestite a festa saranno definitivamente rimosse le sedute pubbliche. Sotto l'albero di Natale, la sorpresa del sindaco Settimo Nizzi, che ieri a margine della presentazione del calendario degli eventi natalizi, ha detto: «Dopo quelle eliminate da via Vittorio Veneto e dalla passeggiata pedonale Sos Salineddos che costeggia il parco Fausto Noce, togliamo tutte le panchine da piazza Regina Margherita, da piazza Matteotti e da piazza Mercato per restituire decoro al centro storico e per evitare che le piazze diventino luoghi dove, nonostante le ordinanze in vigore, continuiamo ad assistere a comportamenti inadeguati».

La malamovida

Obiettivo del primo cittadino, rendere scomodo il bivacco, responsabile del disturbo alla quiete pubblica, e contenere gli assembramenti pericolosi. Da ora in poi, sedere a Olbia farà rima con consumare (ai tavoli): «Per sedersi - ha suggerito Nizzi - ci sono le sedie dei bar». Per sostare seduti all'aperto, a Olbia centro non resta che accomodarsi nei dehors dei locali (i pochi aperti d'inverno) o sui gradoni di granito che delimitano le piazze. Una misura per ridurre le opportunità di condotte illecite, il cui responsabile, secondo il sindaco, è il consumo smodato di alcolici e di sostanze stupefacenti abusate negli spazi pubblici. Settimo Nizzi le ha messe in campo tutte le strategie anti malamovida e quest'ultima si aggiunge alle due ordinanze, firmate a partire da novembre 2023, per tenere sotto controllo l'ordine pubblico e agevolare le azioni delle forze dell'ordine. Due settimane fa, ha rinnovato l'efficacia del provvedimento che impone ai minimarket e ai distributori automatici del quadrilatero della movida cittadina di abbassare le serrande alle 20 e fino alle 7 per impedire la vendita per asporto di bevande alcoliche di frequente consumate negli spazi urbani sensibili (e specialmente nelle ore notturne) dove è vietato berle per 24 ore per effetto di un'altra ordinanza in scadenza, a fine dicembre.

Serrande abbassate

Non solo contro la mala movida, tra i provvedimenti di Nizzi a favore del decoro urbano anche uno che ordina ai titolari di locali che chiudono d'inverno di sgomberare il suolo pubblico da tavoli, sedie e ombrelloni aperti solo d'estate, con il duplice scopo di tenere ordinato il cuore della città e di fungere da deterrente alla totale chiusura invernale che desertifica vie e strade del centro storico. E ieri l’amministrazione comunale ha colto l'occasione per dare una stoccata ai commercianti. «Contribuiscano ad animare il centro storico con qualche iniziativa e, soprattutto, a tenere aperte le attività che, invece, si permettono di chiudere per tutto l'inverno», ha detto l'assessore al Turismo, Marco Balata.

Sui social

In attesa di ripopolare il centro durante le festività, sui social fioccano commenti sulla decisione anti bivacco di Nizzi divisi tra favorevoli e contrari convinti, questi, che non avere un posto dove sedersi concorra a svuotare il centro storico. E se sulla “città 30” il sindaco di Olbia vanta un primato nazionale, nella guerra alle panchine, rimosse o modificate in funzione anti bivacco, è in compagnia. La prima città ad abolirle fu Treviso nel 1997 con una contestata decisione dell’allora sindaco Gentilini.

