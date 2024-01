Addio alle feste con la sfilata dei Re Magi 

La tradizionale sfilata dei Re Magi a cavallo ha chiuso ieri le iniziative di Natale organizzate dalla Pro Loco cittadina.

Il corteo, partito da Sa dom’e Farra, si è snodato per le vie Porcu, Parrocchia e piazza Sant’Elena per poi arrivare al parco Matteotti, dove ad attendere i Magi c’era la Natività con i figuranti in costume. E poi la grande festa con le Befane, addirittura due per l’occasione, che hanno consegnato doni ai bambini e premi di una veloce lotteria. E adesso è già tempo di pensare al futuro. «Ci metteremo subito ad organizzare il Carnevale» assicura il presidente della Pro Loco Stefano Lai, «punteremo a fare due giorni, il giovedì grasso e poi la grande sfilata del sabato, con i gruppi, i carri e così via».

E un grande momento di fede e di raccoglimento ha accompagnato anche l’arrivo dei Rei Magi nel presepe vivente della basilica di Sant’Elena con il discorso del parroco don Alfredo Fadda ai bambini. E da oggi arriva il momento di smontare il villaggio di Betlemme con le botteghe degli artigiani e gli animali con appuntamento all’anno prossimo.Arrivo con la pioggia e il forte vento invece ieri pomeriggio per i Re Magi della parrocchia di Sant’Antonio ma il maltempo non ha impedito una grande partecipazione dei fedeli.

