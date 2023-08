Addio alle discariche abusive, è pronto l’ecocentro comunale 

Addio discariche non autorizzate a Senorbì. È prevista per fine estate l’ormai tanto attesa inaugurazione della nuova isola ecologica della cittadina della Trexenta ((i lavori vanno avanti da due anni).

La struttura è stata pensata per potenziare il servizio della differenziata dei rifiuti che a Senorbì e nelle frazioni Arixi e Sisini sinora si basa unicamente sul ritiro porta a porta nei giorni stabiliti dal calendario. Il costo è di circa 50mila euro: soldi finanziati in parte dal bilancio comunale e in parte dalla ditta incaricata della raccolta differenziata sul centro abitato, come previsto dal bando per l’assegnazione del servizio. Il progetto è attesa da almeno dieci anni.

Ad aggiudicarsi l’incarico di realizzare l’opera in località Is Caberis è stata la ditta Lobina Costruzioni di Cagliari con un impegno di spesa pari a 48.775 euro. Quando la struttura entrerà a regime, almeno secondo le previsioni degli uffici contabili, si potrà ridurre gradualmente la tassa sui rifiuti (Tari) che allo stato attuale ricade per intero sui contribuenti.

L’apertura del centro è slittata di diverse settimane perché l’amministrazione cittadina, in corso d’opera, ha sfruttato alcune risorse stanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per realizzare, nei piccoli Comuni, interventi di miglioramento e meccanizzazione della differenziata. L’area verrà dotata di un centro di riuso per l’ottimizzazione del sistema di conferimento dei rifiuti urbani. (sev. sir.)

