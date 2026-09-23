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24 settembre 2026 alle 00:49

Addio alle cedole librarie cartacee, inizia l’era della gestione online  

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Con il rientro a scuola le famiglie dei bambini delle scuole primarie si sono imbattute in una novità: l’addio alle cedole librarie cartacee per gli alunni.

A partire dall’anno scolastico 2026/2027, infatti, il Comune ha introdotto la gestione online del servizio attraverso la piattaforma Cedole.net. La procedura sarà, così, più semplice: basterà rivolgersi a una libreria aderente e comunicare il codice fiscale dell’alunno. Sarà poi l’esercente, tramite il sistema digitale, a individuare i libri previsti per la classe frequentata e a completare l’ordine, con la possibilità di rilasciare una ricevuta digitale. «Per le nostre scuole è una grande innovazione, che consente di evitare numerosi passaggi burocratici e ritardi, riducendo anche lo spreco di carta», spiega l’assessora alla Pubblica istruzione Elisabetta Contini: «Meno burocrazia e procedure più snelle: in passato i diversi passaggi finivano spesso per creare confusione». Sette le librerie già aderenti al servizio, ma potrebbero aumentare nei prossimi anni. L’elenco, infatti, non è vincolante: le famiglie potranno rivolgersi a un esercente di fiducia, che potrà poi iscriversi alla piattaforma.

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