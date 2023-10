Addio alle cabine telefoniche, rimarranno solo in ospedale  

Nuoro, come tutte le città, dice addio anche alla cabina telefonica stradale. Da un paio di giorni dove c’erano le cabine telefoniche pubbliche, rimane solo un piccolo segno a terra del nastro biancorosso. Un processo, quello avviato da Tim che sarà completato entro il 2023, in anticipo rispetto al 2026 con la rimozione di 13 apparecchi. Si chiude un’epoca, quella del gettone prima e delle schede telefoniche poi, con il vecchio telefono travolto dagli smartphone. L’addio delle ultime cabine in città in piazza Vittorio Emanuele o quella di viale Sardegna. Rimarrà, almeno per ora, un baluardo, la cabina dei presidi sociali come gli ospedali.

