Addio alle buche, nuovo asfalto a Sant’Isidoro 

Una grossa pozzanghera e tanto fango. Si presentava così un tratto di via delle More, nel cuore di Sant’Isidoro, a Quartucciu. Era impossibile per i pedoni camminarci e un incubo anche per gli automobilisti, che rischiavano di impantanarsi.

Nei giorni scorsi il Comune è finalmente intervenuto per rifare l'asfalto. «Sono stati realizzati 45 metri di asfalto e 90 di cunetta, sagomando quella esistente che era ostruita dalla vegetazione dei terreni confinanti», dichiara l'assessore dei lavori pubblici Walter Caredda, «con questo intervento è stata eliminata la possibilità che si formino nuovamente grosse pozzanghere e abbiamo fatto sì che l'acqua piovana defluisca nella cunetta». Via delle More, come anche altre strade di Sant'Isidoro, viene percorsa spesso da contadini coi trattori. Questo, a lungo andare, ha usurato l’asfalto.

«Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni dei residenti della zona e perciò siamo intervenuti appena è stato possibile per eliminare i disagi conseguenti allo stato in cui versava questa strada», prosegue l’assessore, che interviene nuovamente anche per quanto riguarda le lamentele circa le condizioni molto precarie in cui si trovano le strade vicinali: «Abbiamo fatto un bando per permettere ai proprietari, poiché non sono strade comunali, a differenza di via delle More, di costituirsi in un consorzio in modo da poter fare richiesta al Comune per aggiustarle. Solo così potremo intervenire».

