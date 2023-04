Addio all’avvocato Carlo Porceddu 

Amico, oltreché collega, di Mariano Delogu, fu il suo vice oltreché assessore allo Sport e Turismo durante i sette anni a Palazzo Bacaredda. «Ero in tribunale», raccontò. «Mariano mi disse di raggiungerlo dopo l'udienza. Quando mi presentai da lui mi chiese un consiglio sugli assessori da nominare. Restai stupito, gli domandai perché chiedesse proprio a me. Fu in quell'istante che scoprii di essere il nuovo vicesindaco».

«Ho dedicato la mia vita alla Federcalcio, sacrificando il mio lavoro di avvocato e la mia famiglia per cercare di mantenere il rispetto delle regole in questo sport». Carlo Porceddu pronunciò questa frase il 15 febbraio del 2017 quando il presidente Carlo Tavecchio lo nominò dirigente benemerito della Federcalcio italiana, l’onorificenza più alta della Figc, riconoscendogli il giusto tributo dopo mezzo secolo ai vertici della procura federale.

Quelle parole potrebbero comporre il suo epitaffio ora che Porceddu se n’è andato a 85 anni lasciando sole la moglie Paola Murgia, le figlie Francesca e Michela, l’amata nipote Virginia e centinaia di amici e conoscenti che gli riconoscevano elevate doti morali e professionali.

La carriera

Porceddu ha avuto una vita intensa: è stato un ottimo pallanuotista con la Rari Nantes, è stato protagonista di processi importanti nelle sedi ordinarie ma il suo nome è indissolubilmente legato alla Figc, di cui ha guidato saldamente la procura, e in cui ha ricoperto vari ruoli, compreso quello di consigliere della Corte d’appello federale. C’è la sua firma tra le carte di Calciopoli e tra i faldoni di altri scandali attorno al pallone.

Amico, oltreché collega, di Mariano Delogu, fu il suo vice oltreché assessore allo Sport e Turismo durante i sette anni a Palazzo Bacaredda. «Ero in tribunale», raccontò. «Mariano mi disse di raggiungerlo dopo l'udienza. Quando mi presentai da lui mi chiese un consiglio sugli assessori da nominare. Restai stupito, gli domandai perché chiedesse proprio a me. Fu in quell'istante che scoprii di essere il nuovo vicesindaco».

Fu naturale, per Delogu, nominarlo AlterNos per due anni di seguito, nel ‘95 e nel ‘96. E quando l’amico si dimise da sindaco per canidarsi al Senato , all’inizio del 2001, dichiarò finita la sua esperienza politica.

I ricordi

Ora lo ricordano in tanti nel giorno triste della sua morte. «Ci lascia un dirigente sportivo di grande spessore», commenta Gia nni Cadoni, presidente del Comitato r egionale della Figc. «La sua comparsa mi riempie di tristezza, sono affettuosamente e sinceramente vicino alla famiglia», dice Paolo Truzzu. «Carlo ha servito le istituzioni, la professione e lo sport con appassionata competenza. Oggi perdiamo un uomo di valori profondi, fine conoscitore della città in tutti i suoi aspetti. Mi piace ricordare il suo ruolo nella Giunta Delogu, parte integrante di quel grande lavoro che rilanciò Cagliari. Porteremo avanti il suo esempio».

«È appartenuto ad una generazione di avvocati che avevano classe e autorevolezza nelle aule di giustizia», ricorda il collega Salvatore Mattana. «Mi ha colpito l'energia e la passione che ha sempre mostrato nelle cose che ha fatto, nella professione, nello sport e come amministratore pubblico. Lo ricorderò con un affetto speciale e gratitudine». I funerali saranno celebrati domani alle 10 nella chiesa di Santa Caterina. (f.ma.)

