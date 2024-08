Addio all’aviere più vecchio d’Italia 

Uno sguardo gentile e la voglia di scambiare una parola con tutti. Zio Antonio Brundu, scomparso ieri a 106 anni, a Perdasdefogu era una forza della natura. Lo si poteva incontrare ogni giorno a passeggio e fermarsi ad ascoltare i suoi straordinari racconti. Era la memoria storica del paese, il più anziano aviere d’Italia, aveva indossato la divisa dell’Aeronautica per più di quattro anni durante la seconda guerra mondiale.

Uomo di cultura

Era un uomo di cultura con la propensione per la poesia. L’amore per i versi l’ha appreso da bambino mentre al pascolo leggeva i libretti delle canzoni dei poeti sardi. Per la rima aveva sviluppato un’autentica passione tanto da scrivere ottave per familiari e amici. Non mancava mai agli incontri culturali come la rassegna letteraria “7sere 7piazze 7libri”. In prima fila ogni sera a salutare scrittori ospiti e pubblico della kermesse. Nell’ultimo appuntamento del festival dedicato alla poesia ha recitato un suo componimento.

Il cordoglio

Tanti gli scrittori e i giornalisti che hanno conosciuto il nonnino e inviato un messaggio di cordoglio ai familiari, da Federico Fubini a Sigfrido Ranucci. «Ci protegga e ci illumini, d’ora in poi», le parole del premio Strega Sandro Veronesi. «Sono felice di averlo conosciuto e rivisto - ha detto lo scrittore Luca Bianchini - ricorderò sempre il calore affettuoso della sua mano». La vicinanza alla famiglia è arrivata dal sindaco Bruno Chillotti e dal presidente della Pro Loco Vittorino Murgia. Zio Antonio, amatissimo dai familiari, si è ritagliato un posto speciale nel cuore dei compaesani e in quello dei tanti studiosi che da tutto il mondo sono giunti a casa sua per parlare di longevità. Mancherà a una comunità intera. Oggi i funerali alle 17.45 nella chiesa di San Pietro.

