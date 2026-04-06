Addio all’associazione degli ultimi 

«Informiamo tutti i nostri utenti che l’associazione ha dovuto chiudere la sua attività per serie perdite acqua dal tetto che hanno causato l'inagibilità del locale. Un grave danno, dopo altri quattro (furto dei generi alimentari, allagamento doloso dei locali, incendio dei locali, trasferimento in nuovi e successivo sfratto per vendita degli stessi) che non ci permetterà di riaprire l'attività dopo 34 anni di servizio verso i più bisognosi». Un messaggio carico di dolore quello che l’associazione di Carbonia “Le cinque parole” ha dovuto inviare alle centinaia di famiglie che da decenni tirano avanti anche grazie al prezioso lavoro di sei instancabili – ma ora stremati – volontari.

La decisione

È il presidente del sodalizio che negli anni ha cambiato più volte sede a spiegare le ragioni della bandiera bianca issata alla vigilia di Pasqua: «La forte disperazione in cui vivono le migliaia di persone che abbiamo aiutato negli ultimi trent’anni – dice – ci ha sempre convinto a resistere anche quando i ladri hanno saccheggiato il nostro magazzino e quando i vandali lo hanno una volta allagato e un’altra completamente distrutto con il fuoco. Abbiamo stretto i denti dopo l’ultimo sfratto e sperato che i problemi legati alle infiltrazioni d’acqua dell’ultimo locale in cui siamo stati ospiti si potessero risolvere. Ma le piogge di questo ultimo inverno ci hanno dato il colpo di grazia».

Niente casa

Il locale è stato dichiarato inagibile e i volontari ormai hanno capito da un pezzo che la speranza dei locali pubblici da destinare alle associazioni è valida soltanto durante le campagne elettorali: «Locali ce ne sono tanti, ma dopo la beffa per l’ex asilo in abbandono di via Brigata Sassari in cui il nostro progetto, che prevedeva anche una ristrutturazione a nostre spese, si è arenato quando abbiamo saputo che il Comune chiedeva un canone d’affitto mensile di 1200 euro, non crediamo più. Abbiamo distribuito le migliaia di capi di abbigliamento che avevamo ancora in sede e smantellato nei tempi che ci sono stati imposti. Ora, anche volendo, non sapremmo proprio come muoverci». Da quando il post dell’associazione ha cominciato a girare Saliu ha ricevuto decine di telefonate: «Tanta solidarietà da parte dei cittadini fa bene al cuore – conclude – ma purtroppo nessuna chiamata è arrivata da chi potrebbe proporre soluzioni alternative alla chiusura. Noi abbiamo ultimato ogni risorsa».

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