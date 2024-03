Addio all’assessore Fanari, ricordo in Consiglio comunale 

Un minuto di silenzio per la sua generosità e altruismo. È iniziato così il primo consiglio comunale di Guspini dopo la scomparsa dell’assessore Marcello Fanari. Un vaso di fiori recante il suo nome e il logo del Comune di Guspini giaceva sulla sua postazione. In un’atmosfera impregnata di dolore per la prematura perdita di una figura tanto generosa e altruista, il silenzio struggente è stato seguito da una serie di interventi commossi dei suoi colleghi consiglieri, senza distinzioni politiche.

Marcello Pistis, capogruppo della minoranza, ha esordito: «Il nostro rapporto superava i confini della politica. Ne abbiamo apprezzato la cordialità, la volontà di confrontarsi e condividere, la franchezza e le convinzioni. L’umanità era nelle sue azioni».

Francesca Tuveri, assessora alla Cultura, ha espresso sincera gratitudine per l'impegno di Fanari verso Guspini: «Hai conquistato l'affetto di tante persone, dalle associazioni sportive ai dipendenti comunali. La tua ironia e il tuo sarcasmo, sapientemente dosati, faranno grande mancanza». Anche la consigliera Ferdinanda Mandis ha condiviso ricordi e apprezzamenti: “La tua capacità organizzativa e il tuo impegno sociale erano evidenti. Hai dimostrato lo stesso fervore nella tua azione amministrativa.”

Il consiglio ha visto l'approvazione di variazioni di bilancio e atti formali, senza interrogazioni. Maurizio Mele è stato nominato consigliere in sostituzione di Fanari, dichiarando il suo sostegno alla giunta in fede gli impegni elettorali presi nel 2020. (g. g. s.)

