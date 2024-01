Addio all’asilo parrocchiale 

La comunicazione pochi giorni fa. Senza possibilità di appello. Prima ai dipendenti, poi ai genitori dei bimbi. A darla direttamente padre Pinuccio Demarcus: «L’asilo paritario delle Grazie chiude da giugno». A casa sette dipendenti, insegnanti, cuochi, amministrativi, e 27 bimbi dai 18 mesi ai 6 anni. Alcuni dipendenti anche con oltre 30 anni di servizio, non saranno assorbiti dalla nuova gestione, che potrebbe passare alla cooperativa Il Solco. Nessuno ha pensato ad una clausola di salvaguardia per loro. La coop al telefono sta già pubblicizzando la nuova attività, con il piano formativo disponibile dal 26 gennaio. Alla base della decisione della parrocchia esclusivamente una questione economica, questo ha contribuito a scatenare la reazione dei genitori. «Siamo molto preoccupati - dice la rappresentante Marta Corda - vogliamo continuità didattica per i nostri figli, si pensa ai numeri e si tralasciano i valori, quelli della famiglia. Nessuno ha mai chiesto ai genitori un parere. Ci è stata comunicata una decisione già presa».

La decisione

La decisione è arrivata dopo continui segnali di una volontà ad abdicare all’educazione da parte dell’asilo paritario. Il centro delle Grazie è stato fondato 58 anni fa, nel 1967 da padre Giovanni Mesina: da allora ha avuto sempre una continuità. Dal 2020 è iniziato il crollo. Prima nel 2019 l’addio delle suore della Congregazione delle Figlie di San Giuseppe di Genoni. In tre anni sono sparite ben tre sezioni. Pulcini, Ranocchi e Leoni. Una all’anno. L’anno didattico in corso sarà l’ultimo per la scuola paritaria, quello della chiusura che coinvolge 27 famiglie, 19 bambini della materna e 8 nella primavera. Un tracollo negli iscritti inspiegabile che stride con quanto successo a diversi genitori. «Hanno chiesto l’iscrizione ma è stata rifiutata», racconta la rappresentante. Le Grazie quest’anno avrebbe dovuto ospitare un asilo comunale, ma il contratto è stato rescisso dall’amministrazione. Per ospitare un asilo pubblico che non è arrivato sono stati fatti dei lavori di adeguamento ma i dipendenti sono in arretrato con gli stipendi.

Incontro col sindaco

Preoccupati i dipendenti, mentre i genitori vogliono che sia garantita la continuità educativa. Oggi saranno accolti dal sindaco Andrea Soddu, mentre per la fine del mese hanno chiesto un incontro al vescovo. «Nessuno ha mai paventato difficoltà finanziarie - spiega la rappresentante - e verificato alternative come la possibilità di aumentare le rette, creare raccolte, trovare finanziamenti. Noi abbiamo scelto questo asilo per le loro maestre e per quello che rappresenta». Si sentono traditi. «Soprattutto per come ci è stato comunicato», conclude Marta. Anche Angelo Manconi, legale nuorese e genitore, è chiaro. «Da un giorno all’altro ci hanno comunicato che la scuola chiude a giugno. Il personale cambierà e i bambini saranno catapultati in un’altra realtà che non è quella che abbiamo scelto - ribadisce - la motivazione apparentemente è quella economica e arriva dopo che noi abbiamo confermato le iscrizioni per l’anno successivo, ma lo abbiamo fatto con queste insegnanti».

RIPRODUZIONE RISERVATA