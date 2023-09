Addio all’artista Gianfranco Spiga 

Marrubiu piange la scomparsa di Gianfranco Spiga, l'artista che ha dato vita e forma alla maschera de Su Marrulleri storico simbolo indiscusso del celebre carnevale marrubiese. La notizia della sua morte ha lasciato un vuoto in tutti coloro che hanno apprezzato il suo lavoro.

Gianfranco Spiga era un genio creativo, una mente brillante che ha dedicato una parte della sua vita a valorizzare la tradizione del carnevale di Marrubiu. La maschera de Su Marrulleri scolpita a mano da lui, è diventata l'emblema del carnevale Marrubiese.

Su Marrulleri è una tradizione che nacque nel 1978 e il suo simbolo nel 1984, questo fu creato proprio dall’artigiano del legno Gianfranco Spiga. Lui è stato bravissimo, partendo da un ceppo di legno è riuscito a realizzare una scultura perfetta. Gianfranco ha rispolverato il Carnevale Marrubiese. Coinvolgendo molti giovani dando inizio ad una manifestazione che poi con la Pro Loco è diventata un grande evento. “Su Pirata” rimarrà un simbolo per i marrubiesi.”

Lo ricordano con commozione Romano Cau ex presidente della Pro Loco, il sindaco Luca Corrias e tutta l’amministrazione comunale. «Gianfranco è stata un’istituzione per il carnevale ma anche per i cittadini Marrubiesi. Lascia un qualcosa che è diventato patrimonio di Marrubiu, la maschera de Su marrulleri che ci porteremo avanti negli anni, simbolo del carnevale ma non solo, perché viene ormai usata anche al di fuori, come per esempio è diventato anche il simbolo della squadra di calcio di Marrubiu».

