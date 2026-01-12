VaiOnline
Loceri.
13 gennaio 2026 alle 00:31

Addio all’arbitro Gianluca Deiana 

È stato un arbitro schietto e diretto. Rispettato da tutti. Aveva 54 anni, Gianluca Deiana, l’arbitro di calcio della Uisp al quale è stato fatale un malore improvviso che l’ha colpito mentre, domenica, si trovava nella sua casa di Assemini, centro dove si era trasferito tempo fa. Cresciuto a Loceri, aveva studiato ai Geometri di Lanusei.

Si divideva tra studi e arbitraggio. All’epoca il giovane, grande appassionato di calcio, era associato alla sezione Aia di Tortolì e dirigeva le gare dei campionati Figc.

Poi il passaggio tra gli Amatori, nei cui tornei ha arbitrato anche sabato pomeriggio sul campo di Villacidro per la sfida Nino Disario Villacidro-Real Cocciula Sarroch. Deiana lascia un figlio di 15 anni. I funerali oggi alle 15 a Loceri. (ro. se.)

