Addio all’Antiquarium dopo 35 anni «Questa città può vivere di cultura» 

Dell’Archeologo con la maiuscola di Oristano e della Sardegna, si può dire, rubando dal napoletano, che Momo Zucca è “‘o Capo ‘e Oristano”. La “testa nobile” di una città che attraverso i resti recuperati e catalogati con amore e professionalità ha la forza, come l’araba fenice, di rinascere dalle sue gloriose ceneri. Momo ha scavato più dell’abate Faria (il paragone lo offende) nell’Isola e nel mondo tenendo vivo il legame con la sua città Oristano e il suo sardo globo. Legge, studia, scrive, scava. Ha firmato 50 volumi e licenziato oltre 500 studi. È stato docente a Tor Vergata Roma e all’Università di Sassari, che ha lasciato a ottobre dell’anno scorso per ordine supremo della spending review del governo Monti. Lo stesso obbligo di risparmio fino all’osso l’ha costretto a mollare dopo 35 anni l’incarico di curatore tuttofare dell’Antiquarium arborense ereditato dal suo maestro, il grande Peppetto Pau. «Il professore, che fu curatore per 44 anni, è stato l’anima del museo, se esiste lo dobbiamo a lui e all’avvocato Efisio Pischedda che donò una ricca e rara collezione».

A succedere al maestro arrivò l’allievo Momo che dopo 35 anni da curatore, saluta. Nostalgia, rimpianti, amarezze. Finora di ufficiale neppure un grazie.

«Ma no, nessuno è indispensabile e non amo i rituali. I dinosauri sono estinti e io lo sono».

Pensionato per ordini superiori.

«Al Museo e all’Università è certo ma continuo a scavare, studiare e scrivere. Sono condirettore nella ricerca archeologica di Neapolis in Tunisia. Con Anna Paola Delogu, stimata archeologa che lavora Antiquarium, abbiamo dato alle stampe un lavoro importante. Insomma, non mi annoierò».

L’archeologia è tutta la sua vita, 70 anni l’8 settembre. Quando e come è nata questa passione.

«In quinta elementare da chierichetto andai con don Uras, parroco di San Sebastiano, a benedire le case e tra queste quella di Peppetto Pau. Una casa museo che mi incantò e da allora ho capito che quello era il mio mondo. Nel settembre 1966 dall’Antiquarium vennero rubati i bronzetti della collezione Pischedda, ancora oggi piango e questo rafforzò la mia scelta».

Studi e scavi, scavi e studi.

«Tanti. Frequentavo Peppetto Pau e a Cagliari luminari come Gennaro Pesce e Ferruccio Barreca, grazie ai quali affluirono al museo parte dei reperti di Tharros, Santa Giusta e non solo».

Scava scava, qualcosa professor Zucca trova sempre.

«Non è mai troppo (ride) ma il ritrovamento di 700 statuine in terracotta di ragazze ignude ancora mi emoziona. Le consegnai a professor Barreca che mi disse: tienile tu».

Le tiene in casa?

«Ma non scherziamo, appartengono allo Stato, a casa non ho uno spillo. I tombaroli sono peccatori mortali. Nel 1978 recuperai una statua in marmo di Afrodite e, prima che me lo chieda, è andata al Museo».

Dopo la morte di professor Pau, 27 luglio 1989, la nomina a curatore.

«No, venni incaricato in qualità di ispettore di seguire i lavori dell’attuale sede dell’Antiquarium che dal 1938 si trovava in via Ciutadella de Menorca, oggi sede della Pro Loco. Quei lavori si devono a Peppetto che convinse il professor Paolo Savona, allora presidente del Credito industriale sardo, a finanziare l’opera pari a 700mila euro di oggi. Il museo aprì il 28 novembre 1992, sindaco Pietro Arca. Da quel giorno fino a qualche mese fa sono stato il curatore».

Il museo perde numeri.

«Non credo. Se si riferisce ai Giganti certo i numeri sono diversi; Oristano viaggia al disotto dei 10mila visitatori ma non è certo povero di qualità».

Anche i biglietti contano.

«Certo ma il museo fa ricerca, cultura. Tutti senza i finanziamenti pubblici chiuderebbero e sarebbe un grosso danno. L’Italia non è solo il Paese dei campanili ma deve essere anche dei musei per il valore inestimabile che hanno».

Un valore anche turistico, a Oristano non più di tanto.

«Nessuno è un’Isola, bisogna fare sistema. L’Oristanese con Tharros, i Fenici, i nuraghi, i Giganti sta crescendo ed esploderà se noi avremo le capacità. Sono molto fiducioso».

Momo Zucca molto ha lasciato alla cultura sarda e molto ancora lascerà.

«Lascerò in legato, con contratto di comodato d’uso, la mia biblioteca di 17mila volumi al professor Attilio Mastino, mio rettore all’università di Sassari, che a sua volta la donerà al Seminario arcivescovile di Oristano. Altro non possiedo».

