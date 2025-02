Addio all’Aga Khan, padre della Costa Smeralda 

“Sua Altezza il principe Karim Al-Hussaini Aga Khan IV, 49° Iman ereditario dei musulmani sciiti ismailiti e diretto discendente di Maometto (pace sia con lui) è deceduto pacificamente a Lisbona il 4 febbraio 2025, all’età di 88 anni, circondato dalla sua famiglia”. È l’Aga Khan development network alle 22,19 di ieri sera a comunicare la morte dell’uomo che ha inventato la Costa Smeralda. O almeno noi sardi lo ricordiamo così, perché Karim Aga Khan era tanto altro. Un capo religioso, anzitutto, il leader di un’organizzazione a carattere umanitario, sociale ed educativo, ramificata in tutto il mondo. Ed è il Consorzio Costa Smeralda, un quarto d’ora dopo, a rilanciare con un post “Non abbiamo parole. Solo una: grazie” mentre la notizia nel frattempo rimbalza su tutti i media internazionali e torna indietro nel microcosmo isolano.

L’addio

Karim Aga Khan stava male da tempo e le sue condizioni si sarebbero aggravate negli ultimi giorni. Lisbona era una delle sue patrie, aveva cittadinanza portoghese e britannica. Lascia quattro figli, diversi nipoti, un patrimonio stimato di 13 miliardi di dollari e un’eredità spirituale che potrebbe essere raccolta dal figlio primogenito maschio Rahim. È sempre il sito ufficiale a informare che seguirà l’annuncio del successore designato. «Mentre onoriamo l’eredità del nostro fondatore – continua il post – continuiamo a lavorare con i nostri partner per migliorare la vita degli individui e delle comunità in tutto il mondo, come lui desiderava, indipendentemente dalle loro appartenenze religiose o origini».

L'arrivo in Sardegna

Nato a Ginevra il 13 dicembre del 1936, figlio del principe Ali Aga Khan, è stato designato nella carica ereditaria dal nonno nel 1957. È già principe quando arriva per la prima volta in Sardegna nel 1958 a 22 anni. La prima impressione non è delle migliori. «Per raggiungere la zona dove ero diretto, bisognava partire di buon'ora. - raccontò - Infatti la strada era un sentiero di campagna e così, dopo quattro ore, arrivai con una jeep ad Abbiadori. Da qui, a piedi, proseguii verso Capriccioli. Faceva freddo, pioveva e c'era vento. Arrivato a Capriccioli mi fu impossibile identificare i terreni che avevamo acquistato. Nell'area non c'era una sorgente d'acqua potabile, non esisteva un telefono nel giro di parecchi chilometri ed il viaggio in jeep dalla Costa Smeralda ad Olbia e ritorno era non meno di otto ore». La sensazione è quella di aver buttato via «l'equivalente di dieci anni di studio ad Harvard». La folgorazione arriva due anni dopo, e nel frattempo gli studi ad Harvard li ha completati, in estate. «Per motivi legati ai miei impegni internazionali avevo viaggiato molto in tutto il mondo - scrive Karim - eppure non avevo mai visto luoghi altrettanto attraenti come quelli». L’atto costitutivo della Costa Smeralda porta la data del 14 marzo 1962. Sua Altezza Karim Aga Khan, non ha ancora compiuto trent'anni e ha già investito 25.000 dollari. Nello studio del notaio, Giorgio Altea, di Tempio, con il principe, il suo braccio destro, l'avvocato Andrè Ardoin, il fratellastro Patrick Guinness, dinastia della birra e Giuseppe Mentasti, presidente della San Pellegrino che in Gallura veleggiava già da tempo con la sua Croce del sud . In quel momento è solo il progetto di un gruppo di rampolli dell'alta finanza internazionale, maturato durante una vacanza a Chamonix, finalizzato non tanto al business quanto alla creazione di un paradiso esotico per pochi a due ore di aereo da Londra.

Il sogno

La Costa Smeralda non nasce come un'operazione immobiliare. Nell'equipe di architetti incaricati di redigere il piano di urbanizzazione ci sono i più bei nomi dell'epoca: Luigi Vietti, Michele Busiri Vici, Jacques Couelle e Antonio Simon. I proprietari si impegnano a non costruire niente fino all'approvazione del piano. Il cuore intorno a cui si sviluppa il villaggio è la piazzetta, il nucleo delle villette di Sa Conca e l'hotel Cervo nel 1964. Un anno prima il Cala di Volpe, sinuoso castello disegnato da Jacques Couelle e il Pitrizza di Vietti celebre per la piscina di acqua di mare nella roccia. Il turismo di massa è ancora un fenomeno lontano almeno per la Sardegna. Negli anni Sessanta arrivano le teste coronate d'Europa: Margareth d'Inghilterra con il marito Tony Armstrong Jones, Ranieri con Grace Kelly e una Caroline ancora bambina, fino alla luna di miele di Carlo d'Inghilterra e Diana negli anni Ottanta. Si spostano verso la Costa Smeralda, che insedia il primato di Saint Tropez, anche le star del cinema e della moda come Brigitte Bardot, Alain Delon, Yves Montand.

Da Alisarda a Meridiana

La Costa Smeralda diventa un progetto integrato che comprende diverse società di servizi per il turismo. Il 29 marzo del 1963 Karim Aga Khan battezzava Alisarda, la prima – e unica – compagnia aerea sarda che da vettore per la nascente Costa Smeralda diventerà la seconda compagnia italiana, la prima a capitale privato del sud Europa. Nella Gallura, dove oggi volano quasi 4 milioni di passeggeri, prima di Alisarda si arrivava solo col traghetto ad Olbia o in aereo da Alghero. Il vecchio aeroporto di Venafiorita, realizzato a scopo militare, aveva una pista di terra battuta dove, raccontò l’Aga Khan, «i primi voli prima di atterrare dovevano attendere che le pecore si spostassero». Qui è nata un’impresa che è diventata, nell’età d’oro, tra le prime società sarde per numero di occupati.

Gli ultimi 25 anni dell’Aga Khan in Sardegna sono la storia di un lungo addio. Prima il naufragio del Master Plan e la vendita della Costa Smeralda a Tom Barrack nel 2002, poi la liquidazione di Air Italy nel 2020 e infine l’ultimo pezzetto, la Geasar ceduta a F2I. Ma questo è solo business. Nella storia della Sardegna resterà scolpita la storia di un principe che si innamorò di una terra selvaggia. E c’è una sola parola che ricorre nei post, soprattutto galluresi, sui social nella notte dell’addio: grazie.

