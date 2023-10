Addio all’acqua torbida con la mega bonifica? 

Gli oltre 9 milioni di euro in arrivo per la bonifica del sito minerario di Barraxiutta non costituiscono solo uno dei finanziamenti più cospicui che Domusnovas abbia mai ricevuto ma offrono anche la possibilità di spazzare via ogni possibile collegamento tra la presenza dei fanghi nocivi del sito e i principali problemi del paese, a partire da quelli idrici. Quando, tra marzo 2019 e giugno 2020, Domusnovas dovette patire ben 15 mesi continuativi di non potabilità dell’acqua a causa della torbidità, furono proprio i fanghi di Barraxiutta ad essere chiamati in causa, in assenza di altre spiegazioni che tuttora non sono note. Un collegamento mai dimostrato e per di più smentito dai controlli che fece effettuare l’allora sindaco Massimo Ventura. A tutt’oggi sono in tanti ad imputare comunque ai fanghi quel fenomeno, così come sono in tanti ad addebitare a Barraxiutta ogni male possibile compresa anche la grande incidenza della Sclerosi multipla nel paese. In ogni caso il mega risanamento che si prospetta dovrebbe spazzar via anche queste fantasiose ricostruzioni. «Questi fondi - osserva la sindaca Isangela Mascia - ci permetteranno di riappropriarci, dopo vari decenni, di una buona parte del nostro patrimonio minerario e di gettare le basi per consacrarlo ad un grande sviluppo turistico imperniato proprio sui siti di Barraxiutta e Sa Duchessa».

