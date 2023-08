Addio all’acciottolato nel centro storico 

Al posto dei sampietrini - che puntualmente saltano creando disagi e pericoli nel traffico del centro cittadino - arriveranno i basoli. Un restyling per le strade del centro storico di Selargius che il Comune conta di mettere in campo fra due anni. «È in fase di studio», annuncia il sindaco Gigi Concu, «ogni anno spendiamo troppi soldi per la manutenzione, dobbiamo intervenire per risolvere il problema una volta per tutte».

Il problema

Il punto più critico è l’incrocio fra le tre strade del centro storico - via San Lussorio, via Gallus, e via Manin - dove la manovra in curva dei pullman - e di altri mezzi pesanti - mette a dura prova i sampietrini posizionati circa vent’anni fa per rendere più elegante il centro della città, con la prospettiva di un’area pedonale che però non si è concretizzata. «Una scelta che non si è rivelata adeguata», aggiunge Concu, «si tratta di strade che hanno bisogno di continue manutenzioni, e con il passare degli anni la situazione è diventata sempre più complicata. Il traffico si è intensificato, compreso quello di camion e bus e il carico che quotidianamente ricade sul lastricato di sampietrini crea inevitabilmente dei disagi». Lo confermano i diversi interventi fatti negli anni, con tanto di chiusura al traffico per consentire il restyling della pavimentazione.

La soluzione

Impossibile risolvere il problema con l’asfalto, l’unica soluzione è l’eliminazione dei sampietrini - in via Gallus e via San Lussorio - che saranno sostituiti dai basoli. Lastre in granito, di fatto come quelle presenti in via Roma a Cagliari. «Questo necessita di un accurato studio per definire il progetto definitivo e risorse necessarie», sottolinea il sindaco, «siamo in pieno centro storico e serve la massima attenzione e tutela della zona, comprese le autorizzazioni da parte degli enti coinvolti sugli interventi compatibili». Una stima è già stata fatta: poco più di 900mila euro, ma - fra progettazione, materiale, e lavori - potrebbero servire ulteriori fondi.

Il piano

E sempre per il 2025 il Comune ha annunciato un piano per la riqualificazione dei marciapiedi in città, partendo da quelli dissestati sino alle strade dove i percorsi pedonali non ci sono proprio. L’intervento è stato inserito nell’elenco delle opere pubbliche per il terzo anno, nel frattempo la Giunta dovrà accelerare sul progetto e sulla ricerca delle risorse necessarie per il restyling. Marciapiedi in sicurezza - da Su Planu al centro cittadino - ma anche l’eliminazione delle barriere architettoniche, partendo dai tanti pali piazzati al centro dei percorsi, sino alla mancanza degli scivoli per chi è costretto a spostarsi in carrozzina. «Ci stiamo lavorando», assicura il sindaco, «ci vorranno anni per sistemare tutti i marciapiedi, l’importante è iniziare».

