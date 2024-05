Addio alla trappola mortale sulla 131 

Addio nei primi mesi del prossimo anno all’incrocio a raso sulla Statale 131 all’altezza di Paulilatino. Già iniziati i lavori per eliminare la trappola che nel corso degli anni è costata la vita a molte persone. Da tempo ormai il territorio, e non solo, chiedeva a gran voce una soluzione per eliminare il pericoloso incrocio sull’arteria più trafficata dell’Isola e dove anche ieri è avvenuto un incidente.

Il cantiere

A fine 2023 sono iniziati i lavori di costruzione del nuovo svincolo di Paulilatino che verrà ultimato appunto nei primi mesi del 2025. Sono inoltre in fase avanzata gli interventi di realizzazione delle rampe di immissione e di inversione, delle viabilità locali e il ripristino di quella comunale. L’intervento ammonta a oltre 10 milioni di euro.

L’Anas

«Nel dettaglio – spiegano dall’Anas – i lavori prevedono l’eliminazione dell’intersezione a raso in prossimità della zona industriale del Comune di Paulilatino. È previsto l’adeguamento del cavalcavia esistente per la connessione e l’inserimento di due rotatorie, per il collegamento con la viabilità locale. Saranno inoltre realizzate quattro rampe di entrata/uscita». Non solo, «Il nuovo svincolo consentirà un incremento degli standard di sicurezza e comfort del tratto e si inserisce nel più ampio Piano di Anas per l'eliminazione degli svincoli a raso nella principale arteria sarda».

Il sindaco

«Dopo tanti anni di aspettative e speranze, solleciti scritti e verbali si è giunti alla conclusione - sottolinea il sindaco, Domenico Gallus – I lavori stanno procedendo di buona lena e devo ringraziare i vertici dell’Anas per la collaborazione che si è instaurata. Hanno infatti accolto le istanze del Comune per intervenire sulla strada di circonvallazione che permetterà a chi arriva dal Barigadu e dalla Bassa valle del Tirso di immettersi direttamente in 131 senza attraversare il paese. La circonvallazione, che dalla periferia est arriva alla periferia nord di Paulilatino, sarà infatti asfaltata e anche i mezzi pesanti non saranno costretti a passare in paese».

Ma Gallus annuncia anche che «siamo riusciti ad evitare un grosso problema per la zona industriale e il suo sviluppo: i mezzi pe raggiungere le aziende possono accedere direttamente dalle rampe senza dover percorre molti chilometri in più».

L’incidente

Ieri all’alba intanto la richiesta di intervento alla sala operativa dei Vigili del fuoco proprio per un incidente avvenuto al chilometro 113 in direzione Sassari, all’altezza di Paulilatino. Secondo una prima ricostruzione l’autista di una Bmw ha perso il controllo dell’auto urtandone un’altra che si è ribaltata finendo sulla banchina. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza strada e auto mentre un’ambulanza ha portato un automobilista ferito, per fortuna lievemente, all’ospedale di Oristano.

