Addio alla suora missionaria, premiata con la cittadinanza cinese 

Una vita dedicata agli altri con un’intensa attività missionaria andata avanti per 65 anni. Suor Elena Pia Frongia, che all’Anagrafe si chiamava Giuseppina, era originaria di Ovodda. Si è spenta all’età di 93 anni.

Ha trascorso molti anni in Cina dove ha ricevuto la cittadinanza e anche diverse onorificenze, a dimostrazione della stima e dell’affetto che il suo l’impegno costante e scrupoloso e la sua grande azione di carità hanno suscitato tra le tante persone che ha conosciuto nel corso del suo lungo apostolato. Ha operato in zone remote della Cina, Paese molto vasto e variegato. Lei si è impegnata a sostegno dell’istruzione. Un ambito dove sono stati portati avanti programmi sperimentali che hanno consentito di trasformare le scuole e offrire nuove opportunità agli studenti delle elementari e medie nelle regioni remote di Taiwan. Una messa in suffragio sarà celebrata domani alle 14.30 a Ovodda da suo nipote, don Gianni Maccioni Frongia.

