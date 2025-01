Addio alla stazione meteo 

Dopo ottant’anni di onorato servizio chiude la stazione meteorologica di Capo Bellavista. Il servizio è cessato nell’ambito di una più ampia riorganizzazione interna all’Aeronautica militare. Addio alle osservazioni orarie di cui beneficiavano naviganti, pescatori ed enti, e (su richiesta) alle previsioni meteorologiche. I cinque sottufficiali che lavoravano alla stazione in cima al promontorio, dirimpetto il faro, sono stati trasferiti a Perdasdefogu e a Decimomannu. Proprio nei giorni scorsi, in piena perturbazione e con il mare in tempesta, i naviganti che dovevano transitare nelle acque antistanti Capo Bellavista hanno provato a contattare la stazione per ricevere comunicazioni puntuali sulle condizioni del mare. Invano. Il telefono ha squillato a vuoto.

Il caso

La stazione meteorologica, operativa dal 1914 per la Regia Marina, la stazione di Capo Bellavista entrò a far parte della rete del Servizio meteorologico dell’Aeronautica militare a partire dal 1933, anno in cui venne dismessa la stazione meteorologica. A partire dal primo settembre 1936 divenne ufficialmente un osservatorio meteorologico di prima classe.

Oltre a rilevare i dati relativi a temperatura, precipitazioni, pressione atmosferica, umidità relativa, direzione e velocità del vento, i sottufficiali fornivano indicazioni precise ai naviganti che potevano contare sul meteo marino che ora, alla luce della decisione dell’Aeronautica, non sarà più osservato. Il personale della stazione riceveva chiamate in continuazione, soprattutto in occasione di eventi atmosferici critici come quelli dei giorni scorsi. Un presidio storico su cui il territorio ha potuto contare per oltre mezzo secolo.

Negli ultimi anni la stazione meteorologica di Capo Bellavista è stata inserita anche come tappa della manifestazione Monumenti aperti, risultando tra quelle più visitate da residenti e ospiti.

Il sindaco

La decisione dell’Aeronautica, arrivata in un momento storico segnato da un quadro climatico in mutamento, dove più del passato gli eventi estremi sono più frequenti e intensi, è stata portata all’attenzione del prefetto di Nuoro dal sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, in occasione del vertice che si è tenuto durante i giorni di allerta rossa. «Abbiamo preso atto della decisione, segnalandola anche al prefetto», ha detto il primo cittadino. La chiusura della stazione meteorologica si aggiunge alla dismissione, avvenuta diversi anni fa, della base militare in cui, nel 2004, si è verificato l’assalto armato. Base comunque presidiata dal personale del Pisq.

RIPRODUZIONE RISERVATA