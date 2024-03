Addio alla ricamatrice con l’abito tradizionale 

Si è spenta nei giorni scorsi, a Desulo, tia Caicca Garau, 91 anni, tra le ultime indossatrici del caratteristico abito in orbace rosso. Nubile, ha dedicato la sua vita alla famiglia e al cucito, ricamando il costume locale. Fortemente legata a tradizioni e fede, non si è mai separata dai colori della sua comunità, indossandoli per decenni, con l’ultima apparizione nella domenica delle palme. Nel pomeriggio di giovedì, centinaia i compaesani hanno partecipato ai funerali, celebrati da don Marco Floris, nella chiesa di sant’Antonio abate. Per Desulo, la perdita di un pezzo di storia vivente, capace di attirare la curiosità di tanti che, di transito nel paese, non mancavano di immortalarla con scatti divenuti poi popolari.

Diversi i ricordi sui social. «Se ne va un pezzo di storia sarda - scrive un cittadino - le donne di Desulo hanno indossato quotidianamente la tradizione. Rimane un velo di nostalgia e tristezza». «Quello per tia Caicca è un lutto collettivo - dice il sindaco Gian Cristian Melis - ci ha lasciati una persona solare, che conosceva bene il nostro paese e le sue usanze. Mancheranno il suo sorriso e il suo incedere col tipico costume, oltre i suoi buoni consigli. Il suo esempio è ciò che ci resta e di ciò le siamo grati».

