Addio alla regina della fregola che conquistò anche New York 

La sua fregola era così buona da essere addirittura premiata a una fiera a New York come miglior prodotto e da meritare un articolo sul New York Times. Perché Gesuina Corona, morta ieri a 94 anni, aveva le mani d’oro. Era un’ imprenditrice tenace e coraggiosa, che per tanti anni ha mandato avanti la sua attività che ancora seguiva insieme alla figlia Bernardetta in via Marconi, a pochi passi dall’incrocio con la 554.

La sua storia sembra uscita da una fiaba. Aveva un piccolo negozio di generi alimentari a Quartucciu quando un giorno bussò alla sua porta un vigile urbano per fare controlli di routine sull’attività. Basto poco perché i loro sguardi si incrociassero e per far sbocciare l’amore. Gesuina era una donna ambiziosa e volle ingrandire la sua attività, lei che era una maestra nel fare la pasta. Così lasciò Quartucciu e si trasferì a Quartu nel 1953 dove inventò un macchinario per fare i malloreddus.

«Mia mamma è stata una grande lavoratrice, un’imprenditrice che ha seguito i suoi sogni e che non ha mai smesso di lavorare» racconta commossa la figlia Rossana Manca, «aveva un modo speciale di fare la fregola, che tutti fanno trafilata, tanto che aveva partecipato a questa fiera a New York dove aveva vinto anche un premio. Purtroppo pensava troppo al lavoro e poco a sé, aveva tanti acciacchi e ultimamente era peggiorata. Abbiamo la consolazione che è morta circondata dall’affetto di tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA