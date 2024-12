Addio alla regina dei centenari, muore a 114 anni la nonna d’Italia 

Ravenna . Si è spenta a 114 anni, nella sua casa di Faenza, Claudia Baccarini Baldi. Era la donna più anziana d’Italia: nata il 13 ottobre 1910 e, per longevità era la terza in Europa e tra le prime dieci al mondo. Sposata con Pietro Baldi, sindaco di Faenza dal 1951 al 1956, vedova dal 1998, ha cresciuto dieci figli e aveva una cinquantina tra nipoti e pronipoti, sparsi in giro per il mondo. «La sua longevità l’ha resa un simbolo di resilienza e memoria storica per Faenza. Nonostante qualche piccolo acciacco tipico dell’età, ha mantenuto sempre una mente lucida e attenta», l’ha ricordata il sindaco Massimo Isola. Ha attraversato due guerre mondiali, l’arrivo del nuovo millennio, ha superato il Covid e di recente due alluvioni che hanno colpito pesantemente la sua città. «È stata bene fino all’ultimo», hanno raccontato i nipoti, «è morta serenamente nella sua casa la sera del 24, la sera dell’apertura della porta santa. E ci piace pensare che, vista la sua grande devozione, sia stata tra le prime a varcare proprio quella porta».

Lavoro a maglia, a cui si dedicava anche di recente, pianoforte (ricordava alcuni brani di Mozart e Beethoven) e cucina romagnola, le sue passioni, unite a una fede molto solida. Per il suo 114esimo compleanno le era stata preparata una torta al cioccolato, molto amata, così come anche i cappelletti. Per sentire vicini i parenti più lontani parlava loro con videochiamate.

