Addio alla prima donna alla guida degli Immortali 

Prima donna alla guida dell’Académie française, è stata una delle personalità culturalmente più influenti in Francia negli ultimi decenni. Grande esperta di Russia, autrice di biografie e saggi dallo zarismo all’epoca sovietica, fece sentire la sua voce anche con la militanza politica. Donna vivace ed elegante, nata apolide, si definì un esempio di integrazione e si oppose alla femminilizzazione dei titoli e delle funzioni per le donne in lingua francese. Si è spenta sabato a 94 anni la storica francese Hélène Carrère d’Encausse: lo hanno reso noto i tre figli, tra cui lo scrittore Emmanuele, che ha citato la storia della propria famiglia nel libro “Un romanzo russo”.

Fuga dalla Georgia

Nata a Parigi il 6 luglio 1929, era figlia di un filosofo georgiano (di Tbilisi, concittadino di Stalin) emigrato in Francia per sfuggire alla rivoluzione comunista, Georges Zourabichvili (che sarà prelevato da casa e scomparirà per sempre, presumibilmente assassinato dalla resistenza per aver fatto da interprete per gli occupanti tedeschi a Bordeaux). Imparò il russo prima del francese. Acquisì la nazionalità francese nel 1950 e sposò, due anni dopo, Louis Carrère, detto Carrère d’Encausse, un assicuratore. Professoressa di storia alla Sorbona, debuttò con il saggio di successo «L’Impero esploso» del 1978. Prima di molti altri, predisse la disgregazione dell’Urss, sottolineando le problematiche delle minoranze e individuando soprattutto nelle popolazioni islamiche dell’Asia centrale la linea di faglia nazionalitaria dell’impero comunista. Fu biografa di Lenin (al quale riconosceva un eccezionale istinto politico, ma che indicò come il responsabile primo di un regime oppressivo e totalitario), Stalin, Caterina II o Alessandro II, pubblicò “Il grande fratello” (1983), “Né pace né guerra” (1986), “La grande sfida” (1987), “La sfortuna russa” (1988 ), “La gloria delle nazioni o la fine dell’impero sovietico” (1991), “Russia, la transizione fallita” (2005) e “Il generale de Gaulle e la Russia” (2017).

Al maschile

Dopo aver guidato, nel 1992, il Comitato nazionale per il Sì al referendum sul Trattato di Maastricht, alle elezioni europee del 1994 coerentemente con la sua fisionomia conservatrice fu eletta con la lista della maggioranza di destra gollista Udf-Rpr. Al Parlamento europeo fu vicepresidente della Commissione Esteri e Difesa. Proprio nell’anno della dissoluzione dell’Unione Sovietica, il 1990, divenne la terza donna ammessa all’Accademia creata nel 1635, dopo Marguerite Yourcenar e Jacqueline de Romilly. Nel 1999 dispose che la si chiamasse “Madame le secrétaire perpétuel”, senza femminilizzare la funzione. Perché, spiegò, «da tre secoli e mezzo c’è un solo Segretario perpetuo. È questa idea di continuità che deve prevalere. È una linea che continua».

