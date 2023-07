Addio alla prima avvocata sarda 

Il 12 luglio aveva tagliato il traguardo dei 100 anni. Ieri Giovanna Crespellani, la prima avvocata della Sardegna, è morta.

Era nata a Cagliari il 12 luglio 1923, dall’avvocato Luigi Crespellani (1987-1967) e della poetessa Teresa Mundula (1984-1980), si era laureata in G iurisprudenza con 110 e lode il 7 luglio 1945 all’età di 22 anni con una tesi in F ilosofia del diritto discussa con la professoressa Paola Maria Arcari della quale, subito dopo e per alcuni anni, divenne assistente universitaria.

Nel 1947 ha superato l’esame di procuratore legale ed è divenuta la prima donna iscritta all’Albo degli avvocati e procuratori in Sardegna. Ha esercitato la professione sino il 2015. Per motivi di salute, il 19 settembre 2017 si è cancellata dall’Albo.

Lo studio del padre

Ha dedicato tutta la sua esistenza alla professione avendo ereditato giovanissima dal padre lo studio legale che il genitore, per l’assorbente carriera politica alla quale si era dedicato e che lo impegnava totalmente non poteva più seguire in prima persona (era stato il primo sindaco di Cagliari eletto nel secondo dopoguerra, poi il primo presidente della Regione e infine senatore).

Pur essendo l’unica donna che esercitava la professione non ebbe, a suo dire, mai alcun problema di inserimento in un ambiente essenzialmente formato da uomini perché, sosteneva spesso, «l’affermazione delle persone non è data dal sesso o dall’aspetto estetico, ma dal loro spessore professionale, culturale e morale».

Alla professione ha sempre accompagnato un particolare interesse per i viaggi, per l’arte e per il bello consacrato da amicizie profonde, durate per tutta la vita, con artisti come Maria Lai, lo scrittore Giuseppe Dessì e la violinista Gioconda De Vito.Ai tanti praticanti che hanno frequentato il suo studio e ai colleghi che hanno avuto la fortuna di conoscerla in oltre 70 anni di professione, ha sempre insegnato il diritto, nella sua accezione più fine e più nobile, ma anche un profondo rispetto dei valori etici, praticati sempre e prima di ogni altra cosa.

Il cordoglio di Solinas

Cordoglio è stato espresso dal presidente della Regione Christian Solinas: «È stata un esempio di rigore e professionalità. Grande conoscitrice delle Istituzioni e donna di cultura, ha dedicato passione, impegno e dedizione a un mondo lavorativo fino a quel momento a vocazione maschile, quello forense, in anni nei quali non era facile, per una donna, farsi strada. La sua professionalità e il suo impegno, uniti a doti umane di immenso valore, ne hanno fatto una donna straordinaria. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile».

I funerali saranno celebrati oggi alle 16,30 nella chiesa di San Giacomo.

